Νέος σεισμός μεγέθους 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στη Σινδργί του Μπαλικεσίρ, μετά τα 6,1 Ρίχτερ το βράδυ της Δευτέρας, σύμφωνα με τα στοιχεία της AFAD. Περισσότεροι από 100 μετασεισμοί καταγράφηκαν μέχρι τα ξημερώματα, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Νέα σεισμική δόνηση στη Σινδργί

Η δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές του Μαρμαρά και του Αιγαίου, μεταξύ αυτών η Σμύρνη, η Προύσα, η Κωνσταντινούπολη, η Τεκίρνταγ, το Κοτζαέλι και η Σακαρία. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD) ανακοίνωσε με «έκτακτη ενημέρωση» ότι το επίκεντρο του νέου σεισμού εντοπίστηκε ξανά στη Σινδργί.

Σύμφωνα με την AFAD, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 6,22 χιλιομέτρων. Οι αρχές παρακολουθούν στενά τη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή, ενώ οι μετασεισμοί συνεχίζονται.

26 τραυματίες έλαβαν εξιτήριο

Μετά τον σεισμό των 6,1 Ρίχτερ, τα σχολεία στο Μπαλικεσίρ παρέμειναν κλειστά. Ο υπουργός Υγείας Κεμάλ Μεμίσογλου δήλωσε ότι οι 26 τραυματίες που νοσηλεύθηκαν λόγω πτώσεων ή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια του σεισμού έχουν πλέον πάρει εξιτήριο.

Παράλληλα, ξεκίνησαν οι εργασίες απομάκρυνσης ερειπίων από τα κτίρια που κατέρρευσαν. Κλιμάκια του υπουργείου Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Κλιματικής Αλλαγής πραγματοποιούν ελέγχους στατικά επικίνδυνων κατασκευών και λαμβάνουν δείγματα σκυροδέματος για εργαστηριακή ανάλυση.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, οι εργασίες καθαρισμού προχωρούν υπό αυστηρή επιτήρηση. Τα συνεργεία της Διεύθυνσης Υδάτων χρησιμοποιούν βαρέα μηχανήματα για τη μεταφορά των ερειπίων σε ειδικά καθορισμένους χώρους.