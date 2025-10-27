Ισχυρός σεισμός μεγέθους μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (27/10) στην δυτική Τουρκία.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται σύμφωνα με την Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών της Τουρκίας (AFAD) εντοπίζεται στην περιοχή Σιντιγκρί της επαρχίας Μπαλικεσίρ, ανατολικά από το Αϊβαλί. Το εστιακό βάθος είναι 11,4 χιλιόμετρα.Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, καθώς και στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου η σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 6 Ρίχτερ.

Περισσότερα σε λίγο…