Τρία κτήρια και ένα κατάστημα τα οποία ήταν εγκαταλελειμμένα, κατέρρευσαν από τον ισχυρό σεισμό 6,1 βαθμών που σημειώθηκε στις 22:48 στην περιοχή Σιντίργκι της δυτικής επαρχίας Μπαλίκεσιρ, στην Τουρκία.

Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası bir bina yıkıldı pic.twitter.com/v7Z0G3PbA4 — Odak TV (@OdakTV1) October 27, 2025

Η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) κατέγραψε το εστιακό βάθος του σεισμού στα 5,99 χλμ. γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα η δόνηση να γίνει αισθητή τόσο στη Σμύρνη και τα ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και στην Κωνσταντινούπολη που απέχει περίπου 250 χλμ.

Μετασεισμοί

Ακολούθησαν δύο μετασεισμοί των 4,2 βαθμών στις 22:50 και 23:04.

Buildings have reportedly collapsed in Balıkesir Sındırgı, western Turkey, after the 6.1-magnitude earthquake. https://t.co/ZBdcBaWr2M pic.twitter.com/T94lyac3jX — AlertBreakingNews (@Yass_Smith) October 27, 2025

Η δόνηση έγινε αισθητή επίσης και στους γειτονικούς νομούς της Μαγνησίας, της Κιουτάχειας, της Προύσας και των Δαρδανελίων, προκαλώντας φόβο σε χιλιάδες ανθρώπους.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια δήλωσε ότι δεν έχουν υπάρξει θύματα και πως κατέρρευσαν τρία κτήρια και ένα κατάστημα, τα οποία είχαν εκκενωθεί από τον προηγούμενο σεισμό.

Ψάχνουν στα ερείπια

Ανέφερε επίσης ότι τα συνεργεία του υπουργείου πραγματοποιούν επιτόπιες έρευνες για να εντοπίσουν τυχόν προβλήματα.

Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde deprem 📌 Hasarlı üç bina ve bir dükkân yıkıldı, bölgede ve köylerde can kaybı yok 📌 Depremin ardından en büyüğü 4,2 olmak üzere 26 artçı sarsıntı kaydedildi pic.twitter.com/mWEZVgqze8 — T24 (@t24comtr) October 27, 2025

Ο έπαρχος του Σιντίργκι, Ντογουκάν Κογιουντζού, δήλωσε στο πρακτορείο Anadolu ότι οι έρευνες στην περιοχή συνεχίζονται, λέγοντας: «Αυτή τη στιγμή υπάρχουν καταστροφές σε μερικά σημεία. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε θύματα, συνεχίζουμε τις έρευνες. Δεν έχουμε λάβει καμία αρνητική είδηση από τα χωριά. Οι έρευνες στην περιοχή συνεχίζονται».

6,1 Ρίχτερ και τον Αύγουστο

Στην περιοχή Σιντίργκι είχε σημειωθεί ισχυρός σεισμός μεγέθους επίσης 6,1 βαθμών στις 10 Αυγούστου.

Η περιοχή είναι αγροτική με χαμηλά κτήρια, πολλά εκ των οποίων είχαν υποστεί ζημιές σε εκείνον τον σεισμό, χωρίς όμως να πέσουν τα περισσότερα.

Τότε είχε καταρρεύσει μόνο ένα παλιό κτήριο στο κέντρο του Σιντίργκι και άλλα 15 είχαν υποστεί ολική καταστροφή, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι 29.

Είχαν χαρακτηριστεί ακατάλληλα

Τα κτήρια που κατέρρευσαν στον σημερινό σεισμό είχαν χαρακτηριστεί ακατάλληλα και είχαν σφραγιστεί μετά τον πρώτο σεισμό της 10ης Αυγούστου.

Ο σεισμολόγος Σενέρ Ουσομέζσοϊ, μιλώντας στο CNN Turk υποστήριξε ότι ο σεισμός της Δευτέρας είναι συνέχεια εκείνου του σεισμού που σημειώθηκε τον περασμένο Αύγουστο, λίγο πιο νοτιοανατολικά.

Ρήγμα 15 χλμ.

«Ένα ρήγμα 15 χλμ. είχε σπάσει με επέκταση προς τα νότια» είπε, προσθέτοντας ότι «ένα τμήμα επιφάνειας μήκους περίπου 100 χλμ. έχει ραγίσει».

Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν πρόκειται για μετασεισμό, αλλά για σεισμό που προκλήθηκε από τη δόνηση της 10ης Αυγούστου, καθώς όπως είπε «οι μετασεισμοί επεκτείνονται συνεχώς προς τα νότια προς ένα νέο ρήγμα».

Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα και τραυματίες

Ο υπουργός Υγείας Κεμάλ Μεμισόγλου δήλωσε: «Εκφράζω τις καλύτερες ευχές μου σε όλους τους πολίτες που επλήγησαν από τον σεισμό μεγέθους 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στο Σιντίργκι, Μπαλικεσίρ, και έγινε αισθητός στις γύρω επαρχίες. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση σε συντονισμό με όλους τους αρμόδιους φορείς. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί αρνητικά γεγονότα στις μονάδες του υπουργείου μας. Είθε ο Θεός να προστατεύει τη χώρα μας και τον λαό μας από όλες τις καταστροφές».

Ο κυβερνήτης της Σμύρνης, Σουλεϊμάν Ελμπάν, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν διαπιστωθεί αρνητικές επιπτώσεις στη Σμύρνη: «Μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί καμία αρνητική επίπτωση και οι εργασίες έρευνας στην περιοχή συνεχίζονται αδιάκοπα. Όλες οι ομάδες μας βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού». Ο Ελμπάν ευχήθηκε «περαστικά» σε όσους επλήγησαν από τον σεισμό και πρόσθεσε: «Ο Θεός να προστατεύει τη χώρα και το λαό μας από κάθε είδους καταστροφή».