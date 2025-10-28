Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε ότι 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές επιδρομές την Τρίτη στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ισραηλινό πλήγμα κατά αυτοκινήτου στη Χαν Γιουνές στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας σκότωσε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους, ανάμεσά τους δύο παιδιά και μία γυναίκα, ανακοίνωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας που τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς.

Ισραηλινός βομβαρδισμός κατά διαμερίσματος στη συνοικία Αμάλ, δυτικά της Χαν Γιουνές, σκότωσε δύο ανθρώπους, ανάμεσά τους ένα παιδί, και τραυμάτισε πολλούς, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τέσσερις άνθρωποι, τρεις γυναίκες και ένας άνδρας, σκοτώθηκαν έπειτα από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κατά κατοικίας που ανήκε στην οικογένεια αλ-Μπάνα στη συνοικία Σάμπρα, στο νότιο τμήμα της πόλης της Γάζας. Τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά του ένα παιδί και ένα βρέφος, τραυματίσθηκαν κατά την επιδρομή αυτή.

Απάντηση σε επιθέσεις της Χαμάς

Το Ισραήλ εξαπέλυσε επιθέσεις σε απάντηση, σύμφωνα με την ισραηλινή κυβέρνηση, σε επιθέσεις της Χαμάς κατά ισραηλινών στρατιωτών στον παλαιστινιακό θύλακα, όπου εύθραυστη εκεχειρία βρίσκεται σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου.

Ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας ανέφερε επίσης δύο τραυματίες από ισραηλινό πλήγμα κατά σκηνής που στέγαζε πρόσφυγες στην αλ-Ζαουάιντα, στον κεντρικό τομέα της Λωρίδας της Γάζας.

Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο και μαρτυρίες, ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε τον περίβολο του νοσοκομείου αλ-Σίφα, στην δυτική πλευρά της πόλης της Γάζας. Την πληροφορία επιβεβαίωσε στο AFP ο διευθυντής του νοσοκομείου Μοχάμεντ Αμπού Σαλμίγια.

Αισιόδοξος ο Βανς

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε από την Ουάσινγκτον ότι η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα διατηρείται παρά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς και την ανταλλαγή κατηγοριών ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για παραβίαση της εκεχειρίας.

«Η κατάπαυση του πυρός διατηρείται. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν μικρές αψιμαχίες εδώ κι εκεί», είπε ο Τζέι Ντι Βανς στους δημοσιογράφους.

«Γνωρίζουμε ότι η Χαμάς ή κάποιος στη Γάζα επετέθη σε έναν (ισραηλινό) στρατιώτη. Περιμένουμε ότι οι Ισραηλινοί θα απαντήσουν, αλλά πιστεύω ότι η ειρήνη του προέδρου θα κρατήσει παρά ταύτα».

Τα ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν την πόλη της Γάζας, λίγη ώρα αφού το πρωθυπουργικό γραφείο του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό να πραγματοποιήσει αμέσως σφοδρές επιθέσεις στη Γάζα καταγγέλλοντας παραβίαση των όρων της εκεχειρίας από τη Χαμάς.

Israel struck multiple sites across Gaza City with one missile hitting near the al-Shifa Hospital. Al Jazeera’s Hani Mahmoud said the strike caused panic among patients and staff. Gaza civil defence officials say two people have been killed. pic.twitter.com/VA6dcuCGi2 — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 28, 2025

Νεκροί και τραυματίες

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Γάζας ανακοίνωσε ότι ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε τουλάχιστον τρεις αεροπορικές επιδρομές στον παλαιστινιακό θύλακα.

Τρεις αεροπορικές επιδρομές

«Η δύναμη κατοχής βομβαρδίζει τη Γάζα με τουλάχιστον τρεις αεροπορικές επιδρομές κατά παραβίαση της εκεχειρίας», δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας που τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς.

Νωρίτερα, το πρωθυπουργικό γραφείο του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να πραγματοποιήσει αμέσως σφοδρές επιθέσεις στη Γάζα επικαλούμενος παραβίαση της εκεχειρίας ως προς τη διαχείριση της διαδικασίας παράδοσης των σορών των ομήρων.

«Θα το πληρώσουν ακριβά»

Λίγο αργότερα, ο υπουργός Αμυνας Ισραελ Κατς ανακοίνωσε ότι η Χαμάς επετέθη κατά των ισραηλινών δυνάμεων στη Λωρίδα της Γάζας και αυτό «θα το πληρώσει ακριβά».

«Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς θα πληρώσει ακριβά την επίθεση κατά στρατιωτών της Τσαχάλ στη Γάζα και την παραβίαση της συμφωνίας για την παράδοση των σορών των ομήρων», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Κατς.

Χαμάς: Είμαστε προσηλωμένοι στη συμφωνία

Η Χαμάς ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι δεν έχει σχέση με επίθεση κατά των ισραηλινών δυνάμεων στη Ράφα και ότι παραμένει προσηλωμένη στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Δεν έχουμε σχέση»

Η Χαμάς πάντως υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με το περιστατικό στη Ράφα, κατά το οποίο ισραηλινοί στρατιώτες δέχθηκαν πυρά, τονίζοντας ότι παραμένει δεσμευμένη στην ισχύουσα συμφωνία εκεχειρίας.

Σε ανακοίνωσή της, η οργάνωση αναφέρει ότι «η εγκληματική επίθεση του στρατού κατοχής σε διάφορες περιοχές της Γάζας συνιστά σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας… Η επίθεση αποτελεί συνέχεια μιας σειράς παραβιάσεων των τελευταίων ημερών» και καλεί τους διαμεσολαβητές να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ για να σταματήσει τις «επικίνδυνες παραβιάσεις».

Η εκεχειρία και τα λείψανα

Η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς τέθηκε σε ισχύ μετά την μεσολάβηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις 10 Οκτωβρίου υπό τον απαράβατο όρο της παράδοσης των ομήρων, ζωντανών ή νεκρών που κρατούσε η Χαμάς στη Γάζα.

Έκτοτε, η Χαμάς παρέδωσε 18 ζωντανούς ομήρους και άλλες 16 σορούς, ενώ η παράδοση μίας ακόμα που αναμενόταν για σήμερα, αναβλήθηκε από την Χαμάς, μετά την εντολή του Μπένιαμιν Νετανιάχου για νέες επιθέσεις στη Γάζα.

Το Ισραήλ κατηγορούσε την ένοπλη οργάνωση για παραβίαση της συμφωνίας λόγω της μη έγκαιρης παράδοσης των νεκρών ομήρων.

Το βίντεο που δημοσιεύει το Ισραήλ

Η σταγόνα που ξεχείλησε το ποτήρι οδηγώντας στην κατάρρευση της εκεχειρίας, στάθηκε ένα βίντεο που δημοσίευσε το Ισραήλ κατηγορώντας τη Χαμάς ότι σκηνοθέτησε μια ψεύτικη «ανακάλυψη» των λειψάνων ομήρου στην ανατολική πόλη της Γάζας μπροστά στον Ερυθρό Σταυρό.

Τη Δευτέρα, η Χαμάς έβγαλε τα λείψανα του ομήρου από ένα κτήριο και τα τοποθέτησε σε μια τρύπα που είχε σκάψει στο έδαφος στη γειτονιά Σετζάγια της πόλης της Γάζας. Στη συνέχεια, κάλυψε το σώμα με χώμα και προσποιήθηκε ότι το ξεσκέπασε για πρώτη φορά μπροστά στον Ερυθρό Σταυρό.

Ολόκληρο το περιστατικό βιντεοσκοπήθηκε από στρατιωτικό drone

Το πλήρες βίντεο δημοσιεύθηκε από τον Ισραηλινό Στρατό αργότερα την Τρίτη, αφού η οικογένεια του νεκρού ομήρου ειδοποιήθηκε από στρατιωτικούς εκπροσώπους ότι η Χαμάς επέστρεψε επιπλέον λείψανα της σορού του.

Hamas are lying about our hostages and here’s the proof: Yesterday, Hamas terrorists were filmed removing body remains from a prepared structure and re-burying them nearby, before summoning Red Cross representatives to stage a false “discovery” for photographers. Despite… pic.twitter.com/c9CkJo3msW — Israel Defense Forces (@IDF) October 28, 2025

Το βίντεο από drone των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων έδειξε μέλη της Χαμάς να μεταφέρουν μια σακούλα με πτώματα από ένα κτίριο σε μια τρύπα που είχε σκαφτεί στο έδαφος, πριν την καλύψουν με χώμα. Στη συνέχεια, οι μέλη της ομάδας εθεάθησαν να ξεθάβουν τη σακούλα με πτώματα χρησιμοποιώντας έναν εκσκαφέα, πριν την πετάξουν κοντά.

«Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς της Χαμάς για δυσκολίες στον εντοπισμό των σορών των νεκρών ομήρων, χθες μέλη της Χαμάς καταγράφηκαν να αφαιρούν λείψανα σορών από μια κατασκευή που είχε προετοιμαστεί εκ των προτέρων και να τα θάβουν κοντά», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Ισραηλινός Στρατός.

«Λίγο αργότερα, η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς κάλεσε εκπροσώπους του Ερυθρού Σταυρού και σκηνοθέτησε μια ψευδή επίδειξη ανακάλυψης της σορού ενός νεκρού ομήρου», ανέφερε.