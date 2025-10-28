Ένταση στο Ισραήλ προκάλεσε η παράδοση φέρετρου από τη Χαμάς, το οποίο –όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου– περιείχε τα λείψανα ομήρου που είχαν ήδη ανακτηθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις πριν από δύο χρόνια. Ο Νετανιάχου τόνισε ότι δεν πρόκειται για κάποιον από τους 13 ομήρους των οποίων οι σοροί παραμένουν αγνοούμενες.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε την ενέργεια αυτή παραβίαση της εκεχειρίας στη Γάζα και προανήγγειλε ότι το Ισραήλ θα απαντήσει. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας προκειμένου να καθοριστούν «τα επόμενα βήματα του Ισραήλ».

Η θέση της Χαμάς

Από την πλευρά της, η Χαμάς υποστήριξε πως τηρεί τους όρους της συμφωνίας και καταβάλλει προσπάθειες για τον εντοπισμό των λειψάνων των ομήρων. Ωστόσο, όπως ανέφερε, αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω της έλλειψης εξοπλισμού για την ταυτοποίηση των σορών.

Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης, Χαζέμ Κασέμ, δήλωσε ότι η ανεύρεση όλων των σορών είναι δύσκολη εξαιτίας της εκτεταμένης καταστροφής στη Γάζα. Παρά τις δυσκολίες, τόνισε ότι «η Χαμάς θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να παραδώσει και τις υπόλοιπες σορούς το συντομότερο δυνατό».

Αντιδράσεις και διεθνείς ισορροπίες

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, τα λείψανα που παραδόθηκαν ανήκουν στον Οφίρ Τζαρφάτι, Ισραηλινό που σκοτώθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2023 κατά την επίθεση της Χαμάς, με τη σορό του να έχει ανακτηθεί ήδη από τις ισραηλινές δυνάμεις στις πρώτες εβδομάδες του πολέμου.

Οι υπουργοί Οικονομικών και Εθνικής Ασφαλείας, Μπεζαλέλ Σμότριτς και Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ αντίστοιχα, κάλεσαν τον πρωθυπουργό να λάβει σκληρά μέτρα κατά της Χαμάς. Ωστόσο, όπως σημειώνουν ισραηλινοί αξιωματούχοι, κάθε κίνηση θα πρέπει να έχει την έγκριση της Ουάσινγκτον, η οποία διαμεσολάβησε για την επίτευξη της εύθραυστης εκεχειρίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το Σάββατο ότι παρακολουθεί «πολύ στενά» την επιστροφή των σορών των ομήρων από τη Χαμάς τις επόμενες ημέρες.

Οι όροι της εκεχειρίας

Η συμφωνία προβλέπει ότι η Χαμάς θα απελευθερώσει όλους τους ζωντανούς ομήρους με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση περίπου 2.000 Παλαιστινίων κρατουμένων και αιχμαλώτων πολέμου. Το Ισραήλ, από την πλευρά του, οφείλει να σταματήσει τις επιθέσεις και να αποσύρει τις δυνάμεις του.

Επιπλέον, η Χαμάς έχει δεσμευθεί να παραδώσει τα λείψανα όλων των νεκρών ομήρων που δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί, αν και υποστηρίζει ότι χρειάζεται χρόνο για να τα ανακτήσει. Το Ισραήλ επιμένει ότι η οργάνωση έχει πρόσβαση στο μεγαλύτερο μέρος των λειψάνων και μπορεί να προχωρήσει άμεσα στην παράδοσή τους.