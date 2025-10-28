Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό να πραγματοποιήσει αμέσως σφοδρές επιθέσεις στη Γάζα, κατηγορώντας την οργάνωση Χαμάς για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που βρίσκεται σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε το πρωθυπουργικό γραφείο.

Επειτα από συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας, «ο πρωθυπουργός Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό να πραγματοποιήσει αμέσως σφοδρές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρεται στο κείμενο της ανακοίνωσης του πρωθυπουργικού γραφείου.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε αφού η ισραηλινή κυβέρνηση κατηγόρησε τη Χαμάς ότι παραβίασε την εκεχειρία παραδίδοντας λείψανα ομήρου μέρος των οποίων είχε ήδη παραδοθεί στον ισραηλινό στρατό.

Το βράδυ της Δευτέρας ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε φέρετρο που περιείχε τα λείψανα ενός ομήρου, μετά την ανακοίνωση της Χαμάς ότι θα παραδώσει μία σορό.

Ομως, έπειτα από εξετάσεις ταυτοποίησης, οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν ότι τα ανθρώπινα λείψανα που παραδόθηκαν ανήκουν στον όμηρο Οφίρ Τζαρφάτι, μέρος των λειψάνων του οποίου είχαν μεταφερθεί από τη Γάζα πριν από δύο χρόνια από τον ισραηλινό στρατό.

«Πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση»

«Πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός η οποία συνομολογήθηκε υπό την αιγίδα του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κατήγγειλε το γραφείο του Νετανιάχου που ανακοίνωσε την συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας, μετά την ολοκλήρωση της οποίας δόθηκε εντολή στον ισραηλινό στρατό να πραγματοποιήσει σφοδρές επιθέσεις στην Λωρίδα της Γάζας.

Επιπλέον, η ισραηλινή κυβέρνηση κατηγόρησε τη Χαμάς ότι σκηνοθέτησε την ανακάλυψη υποτιθέμενης σορού ομήρου στη Λωρίδα της Γάζας. Συγκεκριμένα, ο ισραηλινός στρατός βιντεοσκόπησε χθες με την βοήθεια στρατιωτικού drone το άνοιγμα τρύπας από τη Χαμάς και την τοποθέτηση εκεί λειψάνων, τα οποία «βρέθηκαν» αργότερα και παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Σύμφωνα με τον Σος Τζαρφάτι, εκπρόσωπο του γραφείου του ισραηλινού πρωθυπουργού, τα λείψανα που θάφτηκαν για να ανασυρθούν αργότερα είναι μέρος των λειψάνων του ομήρου Οφίρ Τζαρφάτι.

Hamas are lying about our hostages and here’s the proof: Yesterday, Hamas terrorists were filmed removing body remains from a prepared structure and re-burying them nearby, before summoning Red Cross representatives to stage a false “discovery” for photographers. Despite… pic.twitter.com/c9CkJo3msW — Israel Defense Forces (@IDF) October 28, 2025

Μιλώντας πριν από τη συνεδρίαση του ισραηλινού συμβουλίου ασφαλείας και την εντολή στον ισραηλινό στρατό για σφοδρές επιθέσεις στη Γάζα, ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι τίποτε δεν αποκλείεται και ότι «’όλα γίνονται σε στενό συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον πρόεδρο Τραμπ και την ομάδα του».

Παράλληλα, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ, ανακοίνωσε ότι αναβάλλουν την παράδοση των λειψάνων ομήρου που είχαν αναγγείλει για τις 20.00 τοπική ώρα σήμερα.

«Σήμερα, οι Ταξιαρχίες Εζεντί αλ-Κάσαμ βρήκαν το σώμα ενός από τους κρατούμενους της κατοχικής δύναμης κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων έρευνας σε ένα από τα τούνελ που βρίσκονται στον νότιο τομέα της Γάζας», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

«Θα αναβάλουμε την προγραμματισμένη για σήμερα παράδοση λόγων των παραβιάσεων της δύναμης κατοχής», προστίθεται στην ανακοίνωση που προειδοποιεί ότι «κάθε σιωνιστική κλιμάκωση θα παρεμποδίσει τις επιχειρήσεις αναζήτησης και ανάσυρσης των σορών».

Βάσει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, κατά την πρώτη φάση η Χαμάς απελευθέρωσε στις 13 Οκτωβρίου το σύνολο των 20 ζωντανών ομήρων που κρατούσε στη Γάζα. Οφειλε επίσης να έχει παραδώσει τις σορούς 28 ομήρων, από τις οποίες έχει παραδώσει 15 μέχρι σήμερα με το επιχείρημα ότι υπάρχουν δυσκολίες για την ανεύρεσή τους κάτω από τα ερείπια που έχει προκαλέσει η ισραηλινή επίθεση στον παλαιστινιακό θύλακα.