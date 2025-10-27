Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε ένα φέρετρο με τα λείψανα ομήρου που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας η οποία προβλέπει την επιστροφή όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών.

“Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρείχε ο Ερυθρός Σταυρός, το φέρετρο ενός νεκρού ομήρου παραδόθηκε σε αυτόν και βρίσκεται καθ’ οδόν για να παραδοθεί στον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας”, ανέφερε η σχετική ανακοίνωση του στρατού.

Παράλληλα, καλά ενημερωμένη πηγή της Χαμάς επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο την πληροφορία, σημειώνοντας ότι η σορός ενός Ισραηλινού ομήρου “που βρέθηκε σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας παραδόθηκε στον Ερυθρό Σταυρό”.