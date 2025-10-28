Η Hyundai γιορτάζει μια διπλή επιτυχία στα What Car 2025 ? Electric Car Awards καθώς τόσο το SANTA FE νέας γενιάς όσο και ο προκάτοχός του κατέκτησαν κορυφαίες διακρίσεις. Πιο συγκεκριμένα, το SANTA FE νέας γενιάς πρόσθεσε στην ήδη πλούσια συλλογή των τρόπαιών του τον τίτλο του «Best Hybrid Seven–seater» διατηρώντας το στέμμα του, ενώ παράλληλα ο προκάτοχός του ανακηρύχθηκε «Best Used Hybrid Seven–seater».

Από την κυκλοφορία του το 2024, το SANTA FE νέας γενιάς έχει κατακτήσει μια σειρά από κορυφαίες διακρίσεις για τον συνδυασμό ποιότητας, πρακτικότητας και προηγμένων κινητήρων. Διαθέτει κινητήρα 1.6 λίτρων T-GDi Smartstream σε δύο υβριδικές εκδόσεις (με κίνηση στους δύο και τους τέσσερεις τροχούς), καθώς και Plug-in Hybrid με κίνηση στους τέσσερεις τροχούς.

Το πακέτο ενισχύεται από έναν εντυπωσιακό σχεδιασμό, με μια ξεχωριστή, τετράγωνη σιλουέτα και ένα ευρύχωρο εσωτερικό, κατάλληλο για μια σειρά από υπαίθριες και αστικές δραστηριότητες. Τα πλήρως αναδιπλούμενα καθίσματα δεύτερης και τρίτης σειράς προσφέρουν κορυφαίο εσωτερικό χώρο, ενώ μια σειρά από κορυφαίας τεχνολογίας, πρακτικά χαρακτηριστικά ενισχύουν την ευέλικτη, φυσική γοητεία του μοντέλου.