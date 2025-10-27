Η Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι θα παραδώσει στο Ισραήλ τη σορό ενός 16ου ομήρου που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας, λίγες ώρες μετά την έκκληση των οικογενειών να ανασταλούν τα επόμενα στάδια της συμφωνίας εκεχειρίας έως ότου επιστραφούν όλα τα λείψανα των ομήρων.

Το Φόρουμ των Οικογενειών, η κύρια ισραηλινή οργάνωση των συγγενών των ομήρων, υπενθύμισε ότι σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας όλοι οι όμηροι –νεκροί και ζωντανοί– θα έπρεπε να παραδοθούν έως τις 13 Οκτωβρίου. Κάλεσε, μάλιστα, «την ισραηλινή κυβέρνηση, την αμερικανική διοίκηση και τους μεσολαβητές να μην προχωρήσουν στην επόμενη φάση της συμφωνίας έως ότου η Χαμάς εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της».

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, ανακοίνωσαν μέσω Telegram ότι θα παραδώσουν τη σορό «σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας στις 9 η ώρα το βράδυ».

Στις 13 Οκτωβρίου, η Χαμάς είχε απελευθερώσει τους 20 τελευταίους εν ζωή ομήρους. Σύμφωνα με τη συμφωνία, θα έπρεπε την ίδια ημέρα να παραδώσει και τις 28 σορούς αιχμαλώτων, ωστόσο μέχρι σήμερα έχει επιστρέψει 15, επικαλούμενη δυσκολίες στον εντοπισμό των λειψάνων μέσα στον κατεστραμμένο από τον πόλεμο παλαιστινιακό θύλακα.

Έρευνες για τον εντοπισμό των λειψάνων

Η ισραηλινή κυβέρνηση γνωστοποίησε ότι ο Ερυθρός Σταυρός, εκπρόσωπος της Χαμάς και μια αιγυπτιακή ομάδα συνεργάζονται για την αναζήτηση των λειψάνων των ομήρων που κρατούνταν επί δύο χρόνια στη Γάζα.

Το Ισραήλ, που ελέγχει όλες τις προσβάσεις στη Λωρίδα της Γάζας, επέτρεψε την είσοδο αιγυπτιακής αυτοκινητοπομπής το περασμένο Σαββατοκύριακο, προκειμένου να συνδράμει στις έρευνες για τον εντοπισμό των σορών.

Οι ομάδες ερευνών, εξοπλισμένες με εκσκαφείς, έλαβαν άδεια από τις ισραηλινές αρχές να επιχειρήσουν «πέρα από την κίτρινη γραμμή, υπό τη στενή επίβλεψη του ισραηλινού στρατού για να εντοπίσουν την τοποθεσία των ομήρων μας», σύμφωνα με δήλωση της κυβερνητικής εκπροσώπου Σος Μπεντροσιάν.

Σε πλάνα του Γαλλικού Πρακτορείου AFPTV από τη συνοικία αλ Τούφα, στη Γάζα, εκσκαφείς και φορτηγά εργάζονταν ανάμεσα στα συντρίμμια σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τις σορούς.

Δυσκολίες και επιπλοκές στις έρευνες

«Είναι δύσκολο να εντοπιστούν ορισμένες σοροί Ισραηλινών αιχμαλώτων, καθώς η κατοχή άλλαξε το ανάγλυφο της Γάζας κατά τη διάρκεια του πολέμου. Επιπλέον, ορισμένοι άνθρωποι που έθαψαν αυτές τις σορούς σκοτώθηκαν οι ίδιοι ή δεν θυμούνται πλέον το μέρος όπου τις έθαψαν», δήλωσε το Σάββατο ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια.

Ο Παλαιστίνιος αξιωματούχος επανέλαβε τη βούληση της οργάνωσης να παραδώσει όλες τις σορούς, παρά τις δυσκολίες. «Δεν θα δώσουμε στην (ισραηλινή) κατοχή δικαιολογία για να ξαναρχίσει τον πόλεμο», πρόσθεσε.