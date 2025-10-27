Να διαψεύσει ακόμα και …τους μηχανικούς της εταιρείας Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ), που σε επιτόπια έρευνά τους στο σταθμό «Μοναστηράκι» των πρώην ΗΣΑΠ, διαπίστωσαν εκτεταμένες φθορές στη µεταλλική κατασκευή τµήµατος της οροφής του, αλλά και μερική α̟ποσύνθεση των αρμών της τοιχοποιίας, επιχείρησε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης!

Με αφορμή το σημερινό πρωτοσέλιδο των ΝΕΩΝ, που αποκάλυψε τα ευρήματα των μηχανικών της ΣΤΑΣΥ, από τα οποία ανακύπτουν σοβαρά προβλήματα στατικότητας στο σταθμό «Μοναστηράκι», ο κ. Κυρανάκης μιλώντας σε ραδιοφωνική εκπομπή, έσπευσε να χαρακτηρίσει το δημοσίευμα «τρομοκρατικό για το επιβατικό κοινό», απαξιώνοντας όμως έτσι και τα ευρήματα των μηχανικών!

Eκνευρισμός

Φανερά εκνευρισμένος ο κ. Κυρανάκης, μάλιστα, δεν δίστασε να επιτεθεί συνολικά στα «ΝΕΑ», λέγοντας ότι, τελευταία, προβάλλουν συνεχώς θέματα που σχετίζονται με το χαρτοφυλάκιό του στο υπουργείο Μεταφορών (σ.σ. ΟΣΕ, Αστικές Συγκοινωνίες κ.λ.π), χωρίς -όπως υποστήριξε- να γνωρίζει και ο ίδιος «ποιους σκοπούς εξυπηρετούν τα δημοσιεύματα»!

Προσποιήθηκε ότι αγνοεί

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις αποκαλύψεις για το σταθμό Μοναστηράκι, ο κ. Κυρανάκης προσποιήθηκε να αγνοεί τη σοβαρότητα των σαφών επισημάνσεων των τεχνικών της ΣΤΑΣΥ, οι οποίες επί λέξει, αναφέρουν: « Σύµφωνα λοι̟πόν µε τα ̟παρα̟πάνω ευρήµατα, τίθεται εν αµφιβόλω η δοµική ακεραιότητα του φορέα (σ.σ. της οροφής του σταθµού Μοναστηράκι), αν όχι στο σύνολο του, τουλάχιστον το̟πικά, χωρίς όµως να µ̟πορεί να καθοριστεί ̟ποια ή ̟ποιες ̟περιοχές της υ̟ποβαθµισµένης µεταλλικής κατασκευής ή της ο̟πτο̟πλινθοδοµής θα αστοχήσουν µε κίνδυνο ̟πρόκλησης βλαβών στις λειτουργίες του σταθµού και την ασφάλεια των χρηστών του . Ε̟ποµένως θα ̟πρέ̟πει να ληφθούν τα α̟παραίτητα µέτρα ώστε τόσο για το µεταλλικό φορέα όσο και για τις ̟πληρώσεις (αρμούς) της ο̟πτο̟πλινθοδοµής (των τούβλων) να α̟ποκατασταθεί η δοµική ακεραιότητα τους…».

Η καταγραφή των ΝΕΩΝ

Σημειώνεται, ότι «ΤΑ ΝΕΑ», στο πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ τους σχετικά με τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στο σταθμό «Μοναστηράκι», κατέγραψαν με ακρίβεια το περιεχόμενο της τεχνικής τεκμηρίωσης που υπάρχει στην ίδια την προκήρυξη της ΣΤΑΣΥ, για την εκπόνηση στατικής µελέτης –αποτίµησης της φέρουσας ικανότητας της µεταλλικής κατασκευής τµήµατος της οροφής του σταθµού. Φαίνεται, όμως, από τη δημόσια ραδιοφωνική τοποθέτησή του, ότι ο κ. Κυρανάκης, όχι μόνο δεν έχει αναγνώσει τη συγκεκριμένη τεχνική έκθεση, αλλά επιτίθεται και σε αυτούς που την δημοσιοποιούν!

Ολόκληρο το τμήμα της τεχνικής έκθεσης της ΣΤΑΣΥ, που έχει δημοσιοποιηθεί και στη «Διαύγεια», έχει ως εξής:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Α.1 – ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

Εισαγωγή

Αφορά στην εκ̟πόνηση στατικής µελέτης –αποτίµησης της φέρουσας ικανότητας της µεταλλικής κατασκευής τµήµατος της οροφής του σταθµού Μοναστηράκι της γραµµής 1 του δικτύου της ΣΤΑ.ΣΥ. λόγω εκτεταµένης φθοράς του µεταλλικού φορέα ̟που είναι εµφανής κυρίως στα τµήµατα µεταξύ των εισόδων-εξόδων (γραµµών 3 και 1).

Α.1– Σκοπιμότητα υλοποίησης αντικειμένου σύμβασης (άρθρο 45 παρ. 8.α.1 του Ν. 4412/16) Α.1.1 Σκοπιμότητα

Στόχος της µελέτης είναι :

Η η γεωµετρική αποτύ̟πωση της οροφής και η αποτύπωση της ̟παθολογίας και η εκπόνηση της µελέτης αποτίµησης της φέρουσας ικανότητας .

Α.1 – ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Α.1.1 Υφιστάμενη κατάσταση

Η αρχική κατασκευή του σταθµού Μοναστηράκι της Γραμμής 1 α̟ποτελείται α̟πό ζεύγος κύριων, σύνθετων δοκών, (̟πέλµατα και κορµός συνδέονται µε ήλους) στο µέσον της α̟πόστασης των δύο γραµµών και το̟ποθετούνται κατά µήκος των τροχιών του ηλεκτρικού διατομής «Η». Οι δοκοί αυτές εδράζονται σε υ̟ποστυλώµατα και µεµονωµένα ̟πέδιλα.

Ε̟πί των ̟προηγούµενων δοκών, και εγκαρσίως, εδράζονται σύνθετες δευτερεύουσες δοκοί (̟πέλµατα και κορµός συνδέονται µε ήλους) οι ο̟ποίες εκτείνονται µέχρι το ̟πέρας των α̟ποβαθρών, στηρίζονται δε σε βαρυτικούς τοίχους αντιστήριξης ̟πάχους 1,00µ. και έχουν συνολικό µήκος 15,70µ. ̟περί̟που. Οι δοκοί αυτές έχουν, µία ̟παρά µία, διαφορετικό ύψος, µε αυτές οι ο̟ποίες στηρίζονται ̟πάνω α̟πό υ̟ποστυλώµατα (στήριξη κύριων δοκών) να είναι εµφανώς ισχυρότερες σε σχέση µε αυτές οι ο̟ποίες στηρίζονται στο άνοιγµα των κύριων δοκών.

Τέλος, ε̟πί του κορµού των προηγούµενων δοκών και ̟προς το κάτω ̟πέλµα των δευτερευουσών δοκών, στηρίζονται τεγίδες διατοµής «Η» σε α̟πόσταση ̟περί̟που 1,00µ.. Η α̟πόσταση, των τεγίδων, ̟πληρώνεται µε καµάρες α̟πό συµ̟παγή τούβλα και ε̟πίχρισµα. Στη συνέχεια, το 1952 ̟προτάθηκε ενίσχυση της αρχικής κατασκευής µε ̟προσθήκη ̟πλαισίων στο µέσον ̟περί̟που των α̟ποβαθρών και ̟παράλληλα στις κύριες δοκούς. Ε̟ποµένως το άνοιγµα των δευτερευουσών δοκών µειώθηκε στο µισό. Η ενίσχυση αυτή δεν φαίνεται να έχει υλο̟ποιηθεί. Μία ̟παρόµοια ενίσχυση φαίνεται να έχει εφαρµοστεί τµηµατικά όµως και µε διαφορετικές διατοµές.

Η ̟προαναφερόµενη κατασκευή χρησιµο̟ποιείται για τη στήριξη της ̟πλατείας Μοναστηρακίου και του κτιρίου έκδοσης εισιτηρίων το ο̟ποίο είναι κατασκευασµένο α̟πό φέρουσα τοιχο̟ποιία.

Έχει δια̟πιστωθεί εκτεταµένη εµφανής φθορά στο µεταλλικό φορέα της οροφής του σταθµού και ειδικότερα στα τµήµατα µεταξύ των εισόδων-εξόδων ̟προς την Γραµµή 3 είτε λόγω αστοχίας της υγροµόνωσης στην ̟πλατεία ή λανθασµένου αρχικού σχεδιασµού της.

Η οξείδωση αφορά σε όλες τις δοκούς (κύριες, δευτερεύουσες & τεγίδες) και σε αρκετά τµήµατα υ̟πάρχει διόγκωση των διατοµών. Ε̟πειδή µεγάλο τµήµα των διατοµών είναι εγκιβωτισµένο στην ε̟πικάλυψη των δα̟πέδων του κτηρίου ή της ̟πλατείας δεν είναι εφικτό να δια̟πιστωθεί το µέγεθος της οξείδωσης των µεταλλικών µελών.

Α̟πό την εικόνα και το χρώµα των οξειδώσεων αλλά και α̟πό το ότι σε αρκετά σηµεία υ̟πάρχει τρεχούµενο νερό (σε µορφή σταγόνων) ̟παρότι δεν είχε βρέξει τις ̟προηγούµενες ηµέρες, θεωρούµε ότι η οξείδωση είναι ένα ενεργό φαινόµενο το ο̟ποίο εξελίσσεται διαρκώς.

Εκτός των οξειδώσεων της µεταλλικής κατασκευής υ̟πάρχει α̟ποδιοργάνωση των ̟πληρώσεων συµ̟παγούς ο̟πτο̟πλινθοδοµής στα ανωτέρω σηµεία.

Σύµφωνα λοι̟π όν µε τα ̟π αρα̟π άνω ευρήµατα τίθεται εν αµφιβόλω η δοµική ακεραι ότητα του φορέα, αν όχι στο σύνολο του, τουλάχιστον το̟π ικά, χωρίς όµως να µ̟π ορεί να καθοριστεί ̟π οια ή ̟π οιες ̟π εριοχές της υ̟π οβαθµισµένης µεταλλικής κατασκευής ή της ο̟π το̟π λινθοδοµής θα αστοχήσουν µε κίνδυνο ̟π ρόκλησης βλαβών στις λειτουργίες του σταθµού και τη ν ασφάλεια των χρηστών του.

Ε̟π οµένως θα ̟π ρέ̟π ει να ληφθούν τα α̟π αραίτητα µέτρα ώστε τόσο για τον µεταλλικό φορέα όσο και για τις ̟π ληρώσεις ο̟π το̟π λινθοδοµής να α̟π οκατασταθεί η δοµική ακεραιότητα τους…

Α.1.2 Παραδοτέα Μελέτης και Τευχών Δημοπράτησης

Για την µελέτη θα χρειαστεί να γίνει η ακριβής γεωµετρική α̟ποτύ̟πωση της οροφής του σταθµού Μοναστηράκι µε χρήση Laser scanner, α̟ποτύ̟πωση της ̟παθολογίας του εν λόγω τµήµατος στα ̟προσβάσιµα τµήµατα και ̟προσοµοίωση του συνόλου της κατασκευής ή και τµηµάτων της σε κατάλληλο λογισµικό, ώστε να υ̟πολογιστούν οι α̟παιτούµενες διαστάσεις των φορέων και των διατοµών τους…»

Σημειώνεται, ότι τα προβλήματα στο σταθμό Μοναστηράκι, αναγνωρίζει και η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ, η οποία σε σχετική ανακοίνωσή της, αναφέρει:

«Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2025

Σε απάντηση αναφορών στον Τύπο, για τον σταθμό της Γραμμής 1 Μοναστηράκι, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα παρακάτω:

Ο σταθμός της Γραμμής 1 του Μετρό «Μοναστηράκι» εμφανίζει διαχρονικά συνεχείς φθορές στην τοιχοποιία και το μεταλλικό στέγαστρο, λόγω παλαιότητας (τέλη του 19ου αιώνα) και υγρασίας, που δημιουργεί η εισροή υδάτων από το επίπεδο της πλατείας. Ο μεταλλικός φορέας του στεγάστρου ενισχύθηκε το 2000, κατά την κατασκευή του σταθμού της Γραμμής 3 του Μετρό.

Οι επιτόπιες αυτοψίες των τεχνικών συνεργείων της ΣΤΑ.ΣΥ και οι αναφορές επιβατών και μέσω της πλατφόρμας report.oasa.gr κατέδειξαν την ανάγκη συνολικών παρεμβάσεων στον σταθμό Μοναστηράκι (Γραμμή 1 Μετρό), δίχως να συντρέχει άμεσος κίνδυνος για τους χρήστες του.

Εκπόνηση μελετών

Η ΣΤΑ.ΣΥ ανέθεσε σε πρώτη φάση την εκπόνηση μελετών, που θα αποτιμήσουν και θα αποτυπώσουν λεπτομερώς την υφιστάμενη δομική κατάσταση του σταθμού (κλειστοί χώροι, μεταλλικό στέγαστρο) και θα καθορίσουν τις τεχνικές λύσεις και παρεμβάσεις, στις οποίες θα προχωρήσει η εταιρεία.

Παράλληλα, για τη συνολική ανακαίνιση του σταθμού, υλοποιείται αυτήν την περίοδο ένα πλέγμα τεχνικών παρεμβάσεων, που περιλαμβάνει την τοποθέτηση πρόσθετων ενισχυτικών υδρορροών, εργασίες επιχρισμάτων και χρωματισμού, την επισκευή των ξύλινων εξωτερικών θυρών, την εφαρμογή τεχνικής λύσης για τον περιορισμό του κενού μεταξύ συρμού και αποβάθρας, καθώς και την αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών και λαμπτήρων φθορίου με φωτιστικά και λαμπτήρες τεχνολογίας Led».