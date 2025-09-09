Στην προσαγωγή πέντε νεαρών προχώρησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής η Ελληνική Αστυνομία, έπειτα από τον εντοπισμό τους τόσο εντός όσο και εκτός του αμαξοστασίου στη Γραμμή 1 του Μετρό Κηφισιά – Πειραιάς. Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 3 τα ξημερώματα της 7ης Σεπτεμβρίου, όταν drone ασφαλείας της ΣΤΥ εντόπισε ύποπτες κινήσεις στον προστατευόμενο χώρο.

Μόλις διαπιστώθηκαν οι κινήσεις αυτές, ο χειριστής του drone ειδοποίησε άμεσα τον Ελεγκτή Ασφάλειας και την ΕΛ.ΑΣ., η οποία αντέδρασε με ταχύτητα και μετέφερε άμεσα τους πέντε νεαρούς στο Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου για διευκρίνιση των συνθηκών της παρουσίας τους στην περιοχή.

Έμφαση στην ασφάλεια με καινοτόμες τεχνολογίες

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, «Η χρήση drones με θερμικές κάμερες και προβολείς ενισχύει από το 2023 την ασφάλεια του δικτύου του Μετρό, σε πλήρη συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ., έχοντας αποτρέψει περισσότερα από 280 περιστατικά. Τα πτητικά μέσα επιτρέπουν συνεχή επιτήρηση, αποτρέπουν βανδαλισμούς και δολιοφθορές, ενώ συνεισφέρουν στην προστασία επιβατών, εργαζομένων και υποδομών.»

Η ΣΤΑΣΥ συνεχίζει να θωρακίζει τη Γραμμή 1 με σειρά μέτρων ασφαλείας, περιλαμβάνοντας:

Την αντικατάσταση 5.600 μέτρων περίφραξης , έργο που προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο.

, έργο που προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο. Την εκπόνηση μελέτης για εγκατάσταση καμερών σε όλο το μήκος της γραμμής, γεγονός που εκτιμάται ως καθοριστικός παράγοντας για την πρόληψη παραβατικών ενεργειών.

Με τις παραπάνω παρεμβάσεις, ενισχύεται σημαντικά η ασφάλεια του δικτύου, με στόχο την προστασία τόσο των επιβατών όσο και των υποδομών του Μετρό.