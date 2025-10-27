Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Δευτέρας (27/10) στην οδό Πολυτεχνείου, στα Λαδάδικα, όταν ένας άνδρας σε κατάσταση μέθης άρχισε να καταστρέφει αντικείμενα στο πέρασμά του.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο άνδρας πετούσε καρέκλες και τραπέζια προς τα τζάμια καταστήματος εστίασης, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές.

«Καθόμασταν αμέριμνα και πίναμε τον καφέ μας, όταν τον είδαμε να φωνάζει μόνος του. Ξαφνικά άρχισε να βρίζει, να μας απειλεί και να εκτοξεύει καρέκλες και τραπέζια», ανέφερε ένας από τους θαμώνες.

Όπως μετέδωσε το MEGA, στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί, οι οποίοι ακινητοποίησαν τον άνδρα και τον συνέλαβαν.