Την ευκαιρία να αποφύγουν την πληρωμή διπλάσιων τελών κυκλοφορίας για το έτος 2020 έχουν χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων οι οποίοι μέσω διασταυρώσεων εντοπίστηκαν από την ΑΑΔΕ με απλήρωτα τέλη για το συγκεκριμένο έτος.

Ηδη, οι φορολογούμενοι έχουν ειδοποιηθεί από την ΑΑΔΕ και έχουν διορία έως την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 να αποδείξουν με παραστατικά ότι λόγω της κατάστασης του οχήματος τους δεν υποχρεούνταν να καταβάλουν τέλη και να απαλλαγούν έτσι από την οφειλή.

Όσοι όμως, δεν καταφέρουν να δικαιολογήσουν τα απλήρωτα τέλη του 2020 θα λάβουν «ραβασάκι» με τα πρόστιμα που ανέρχονται στο διπλάσιο της αξίας των τελών κυκλοφορίας του οχήματός τους. Οι «λυπητερές» θα αποσταλούν από την ΑΑΔΕ από 28 Νοεμβρίου και μέχρι 5 Δεκεμβρίου 2025.

Ειδικότερα, έως την Παρασκευή οι φορολογούμενοι με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας για το έτος 2020, έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν μέσω της πλατφόρμας myCar την πραγματική κατάσταση του οχήματός τους υποβάλλοντας το κατάλληλο δικαιολογητικό προκειμένου να «σβήσουν» την οφειλή των τελών κυκλοφορίας.

Μέσω της εφαρμογής δηλώνεται από τον ιδιοκτήτη η κατάσταση του οχήματος για το έτος οφειλής ή και για επόμενα έτη (πχ κλεμμένο, διαγραμμένο, σε ακινησία, απαλλασσόμενο, κλπ.) και συνυποβάλλεται το κατάλληλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει τη μη οφειλή των τελών κυκλοφορίας του έτους αυτού. Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα και μετά την 31 Οκτωβρίου 2025 μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» να δηλώνουν τον λόγο μη οφειλής τελών κυκλοφορίας επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το γεγονός χωρίς αυτή τους η ενέργεια να ανακόπτει τη διαδικασία της βεβαίωσης.

Στη συνέχεια οι Φορολογικές Υπηρεσίες λαμβάνουν την πληροφόρηση για την κατάσταση του κάθε οχήματος βάσει της δήλωσης του ιδιοκτήτη και διορθώνουν την εικόνα του οχήματος στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων όπως προκύπτει από το σχετικό δικαιολογητικό που επισυνάπτει. Για παράδειγμα, αν ένα όχημα προκύπτει ότι κυκλοφορούσε στο εξωτερικό για περισσότερα του ενός έτη, τότε διορθώνεται η εικόνα του για όλα τα έτη (τίθεται σε αναγκαστική ακινησία για το ανάλογο χρονικό διάστημα).

Για τις περιπτώσεις που δηλώνεται παράδοση σε συλλέκτη σιδερικών/ απώλεια, και δεν υφίσταται κατάλληλο δικαιολογητικό παρά μόνο υπεύθυνη δήλωση, δεν διορθώνεται η εικόνα του οχήματος, ωστόσο καταχωρείται σχετική σημείωση.

Οι Φορολογικές Υπηρεσίες προβαίνουν στις σχετικές διορθώσεις μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2025 και στη βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας έτους 2020 έως 5 Δεκεμβρίου 2025.

Αν από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν αποδεικνύεται η μη υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας 2020 τότε τα αντίστοιχα τέλη συμπεριλαμβάνονται στη βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας μετά του προστίμου.

Έρχονται τα νέα τέλη

Έως τις αρχές Νοεμβρίου η ΑΑΔΕ θα αναρτήσει στην πλατφόρμα myCAR τα τέλη κυκλοφορίας για το 2026. Οι κάτοχοι των οχημάτων θα πληρώσουν τα ίδια ποσά με πέρυσι με την προθεσμία πληρωμής των εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής των τελών κυκλοφορίας προβλέπονται πρόστιμα που κλιμακώνονται ανάλογα με το χρόνο καθυστέρησης της εξόφλησης των τελών. Όσο νωρίτερα μετά τη λήξη της προθεσμίας γίνει η εξόφληση τόσο μικρότερο θα είναι το αυτοτελές πρόστιμο που θα επιβαρύνει τους παραβάτες.

Συγκεκριμένα από την 1η Ιανουαρίου 2026, τα πρόστιμα θα κλιμακώνονται ως εξής:

– 25% επί του τέλους αν αυτό καταβληθεί εντός του Ιανουαρίου

– 50% επί του τέλους αν πληρωθεί τον Φεβρουάριο, και

– 100% αν καταβληθεί από 1ης Μαρτίου.

Σε κάθε περίπτωση το πρόστιμο δεν μπορεί να υπολείπεται των 30 ευρώ.