Με το χαμόγελο να τον συνοδεύει, ο Οζντόεφ μίλησε στην κάμερα της NOVA και δεν δίστασε να… πειράξει τον συμπαίκτη του, Γκρεγκ Τέιλορ: «Δεν έχει σημασία αν ήμουν νευριασμένος ή όχι, πέτυχα το γκολ, αλλά έκανε μία τρομερή πάσα – για πρώτη φορά στη ζωή του – ο Τέιλορ! Το σημαντικό είναι ότι κερδίσαμε και μείναμε στην κορυφή».

Ο Ρώσος μέσος στάθηκε ιδιαίτερα στην ψυχολογική προετοιμασία που χρειάστηκε μετά την απαιτητική εβδομάδα και τη μάχη στη Λιλ: «Το πιο δύσκολο ήταν το πνευματικό κομμάτι, ειδικά μετά από το παιχνίδι στη Γαλλία. Ξέραμε πως ο Βόλος είναι καλή ομάδα, έπρεπε να είμαστε έτοιμοι ψυχολογικά για να πάρουμε τη νίκη. Έχουμε εξαιρετική ομάδα, πολλούς καλούς παίκτες και κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος – θέλουμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα».

Αναφερόμενος στη μέχρι τώρα παρουσία του στην Τούμπα, ο Οζντόεφ έκλεισε με μια φράση γεμάτη συναίσθημα: «Η καλύτερη μου στιγμή στον ΠΑΟΚ είναι όταν ήρθα εδώ».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Γκρεγκ Τέιλορ, που παρά τον μικρό τραυματισμό του, δήλωσε χαρούμενος για τη νίκη και για τη ζωή του στη Θεσσαλονίκη: «Είχαμε δύσκολα και σπουδαία ματς μέσα στην εβδομάδα, θέλαμε να κλείσουμε με νίκη και το καταφέραμε. Ένιωσα κάποιες κράμπες και βγήκα προληπτικά, δεν είναι κάτι ανησυχητικό».

Ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την καθημερινότητά του στην Ελλάδα: «Είμαι χαρούμενος που εδώ έχει ήλιο – κάτι που στη χώρα μου δεν συμβαίνει συχνά! Από την πρώτη στιγμή όλοι με αγκάλιασαν, απολαμβάνω τη ζωή μου στη Θεσσαλονίκη και θέλω να βοηθάω τον ΠΑΟΚ να πετύχει τους στόχους του».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε με τη σειρά του στον συμπαίκτη του, λέγοντας με χαμόγελο: «Ο Οζντόεφ είναι εξαιρετικός παίκτης και χαίρομαι πολύ να παίζω μαζί του».