Ασθενής με ΧΑΠ (χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια) κατήγγειλε στις «Εξελίξεις Τώρα» πως στα Χανιά δεν υπάρχει πνευμονολόγος συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ, με αποτέλεσμα όλοι οι γιατροί να είναι ιδιωτικοί.

Οι «Εξελίξεις Τώρα» αποκαλύπτουν τον Γολγοθά της ασθενούς, η οποία αναγκάζεται να πληρώνει 20€ για να της συνταγογραφεί ο γιατρός τη φιάλη οξυγόνου που χρειάζεται.

Όπως ανέφερε στην εκπομπή, στα Χανιά δεν υπάρχει πνευμονολόγος του ΕΟΠΥΥ.

«Είμαι με ΧΑΠ βαριάς μορφής και μου έχουν δώσει μία φιάλη μεγάλη με τις ρόδες. Τώρα πρέπει να πληρώνω 20€ για να μου τη γράφει γιατρός. Δεν μου δικαιολογούν, το Κράτος, για να βγω να πάω έστω μέχρι τον γιατρό οξυγόνο και νοίκιασα ένα. Για να μου το γράψει κι αυτό, πρέπει να δώσω 20€. Πνευμονολόγος του ΕΟΠΥΥ δεν υπάρχει στα Χανιά!

Όλοι ιδιωτεύουν… Και πρέπει να πληρώνω 50€ για να πάω στον γιατρό κάθε μήνα. Για να μου γράψουν τα φάρμακα, που μου τα έγραφε η γιατρός κάθε 6 μήνες, τώρα μου τα γράφει κάθε 3 μήνες και πρέπει να πληρώσω 20€. Από μία σύνταξη… Γιατί έχουμε αυτόν τον Γεωργιάδη να βγαίνει και να κουνά το δάκτυλο και να μας κοροϊδεύει. Να μη λένε ότι είναι όλα δωρεάν».

Η εκπομπή επικοινώνησε με το νοσοκομείο Χανίων, όπου ενημερώθηκε ότι οι πνευμονολόγοι είναι μόλις τρεις.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κλείσει η Πνευμονολογική Κλινική και οι εναπομείναντες πνευμονολόγοι να ενσωματωθούν στην Παθολογική Κλινική.

Παράλληλα, η εκπομπή διερεύνησε την ύπαρξη πνευμονολόγων συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μόνο ένας γιατρός, ο οποίος όμως ενημέρωσε ότι δεν είναι συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ από το καλοκαίρι.