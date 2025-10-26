Στη σύλληψη απατεώνα στο Κιλκίς που εξαπάτησε τηλεφωνικά δύο γυναίκες, αποσπώντας συνολικά 65.000 ευρώ, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.

Όπως ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, στις 22 και 24 Οκτωβρίου συνεργός του δράστη τηλεφώνησε σε δύο γυναίκες σε περιοχές του Κιλκίς, προσποιούμενος τον γιατρό. Ισχυρίστηκε ότι το παιδί τους είχε τραυματιστεί και ζήτησε χρήματα για δήθεν άμεση χειρουργική επέμβαση.

Για να ενισχυθεί η αξιοπιστία της απάτης, άλλος συνεργός υποδύθηκε στο τηλέφωνο το τραυματισμένο παιδί, πείθοντας έτσι τα θύματα να παραδώσουν τα χρήματα.

Με αυτόν τον τρόπο οι δράστες απέσπασαν συνολικά 65.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο συλληφθείς. Παράλληλα, στις 22 Οκτωβρίου επιχείρησαν να εξαπατήσουν άλλες δύο γυναίκες, ζητώντας 85.000 ευρώ, χωρίς ωστόσο να ολοκληρώσουν τη δράση τους.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των συνεργών και τη διερεύνηση της εμπλοκής τους σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.