Το μικρό δικινητήριο αεροσκάφος συγκρούστηκε δευτερόλεπτα μετά την απογείωσή του στην πολιτεία Ταχίρα της Βενεζουέλας. Το Cheyenne τυλίχθηκε στις φλόγες, με τους δύο επιβαίνοντες να χάνουν ακαριαία τη ζωή τους.

Η πρώτη εκτίμηση των ειδικών για τα αίτια της συντριβής υποδεικνύει ότι ο πιλότος έχασε τον έλεγχο λόγω έκρηξης σε έναν από τους τροχούς. Ωστόσο, δεν αποκλείουν την πιθανότητα το δυστύχημα να οφείλεται και σε άλλους παράγοντες, όπως μηχανική βλάβη, ανθρώπινο λάθος ή η κατάσταση του διαδρόμου.

Ινδία

Στη νότια Ινδία, ένα λεωφορείο με 42 επιβαίνοντες τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση με μοτοσυκλέτα. Ο κόσμος έτρεξε να βοηθήσει, αλλά για κάποιους ήταν ήδη αργά. 25 άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η μοτοσικλέτα προσέκρουσε στο πίσω μέρος του λεωφορείου και σφηνώθηκε, προκαλώντας σπινθήρες που έβαλαν φωτιά στο ντεπόζιτο του λεωφορείου.

ΗΠΑ

Ο μικρός Μακάι πνίγεται και δεν μπορεί να πάρει ανάσα. Ένας αστυνομικός χτυπά το μωρό δέκα μηνών επανειλημμένα στην πλάτη, προσπαθώντας να το σώσει. Η μητέρα του, Αζία, ακούγεται να αγωνιά. Λίγο αργότερα, ο Μακάι αναπνέει και ο αστυνομικός τον παραδίδει στην αγκαλιά της.

Τις κραυγές αγωνίας διαδέχονται τα γέλια. Ο εφιάλτης ξεκίνησε λίγο αφότου η μητέρα έβαλε το μωρό για ύπνο. Παρακολουθώντας τον μέσω της κάμερας, παρατήρησε ότι το παιδί «στριφογύριζε παράξενα».

Πήγε αμέσως στο δωμάτιο και είδε πως το μωρό πνιγόταν από τα φλέματά του. Κάλεσε αστυνομία και ασθενοφόρο, που έφτασαν γρήγορα, σώζοντας το μωρό.