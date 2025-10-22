Την Κυριακή ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, πέταξε με μαχητικό αεροσκάφος FA-18 Super Hornet στη Ναυτική Αεροπορική Βάση Φάλον.

The Chairman and I took a ride into the danger zone with TOPGUN at Naval Air Station Fallon. Incredible Americans. pic.twitter.com/8IlRZaAObw — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 19, 2025

Σε σχετική ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «Ένιωσα την ανάγκη για ταχύτητα». Την Τετάρτη, ο Χέγκσεθ ανήρτησε βίντεο που αποτυπώνει την εμπειρία του, επιδεικνύοντας πόσο μάχιμος μπορεί να είναι.