Ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν δήλωσε ότι πιστεύει πως το Αφγανιστάν επιδιώκει την ειρήνη, προειδοποιώντας ωστόσο πως η αποτυχία επίτευξης συμφωνίας στις συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης θα μπορούσε να οδηγήσει σε «ανοικτό πόλεμο». Η δήλωση ήρθε λίγες ημέρες μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, έπειτα από φονικές συγκρούσεις στα σύνορα των δύο χωρών.

Οι συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη, που ξεκίνησαν σήμερα και θα συνεχιστούν αύριο, αποτελούν την πιο πρόσφατη προσπάθεια του Πακιστάν και του Αφγανιστάν να αποτρέψουν νέα κλιμάκωση της βίας. Οι εντάσεις είχαν κορυφωθεί μετά τις χειρότερες συνοριακές συγκρούσεις από τότε που οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την Καμπούλ το 2021.

Στόχος των επαφών είναι η δημιουργία μηχανισμού που θα διασφαλίζει την παράταση της κατάπαυσης του πυρός, η οποία είχε συμφωνηθεί στην Ντόχα. Οι δύο πλευρές επιδιώκουν να σταθεροποιήσουν την κατάσταση στα σύνορα και να αποκαταστήσουν τη διπλωματική επικοινωνία.

Ο Καουάτζα Μουχαμάντ Ασίφ ανέφερε ότι δεν έχουν σημειωθεί επεισόδια τις τελευταίες ημέρες και πως αμφότερες οι πλευρές τηρούν την εκεχειρία. «Έχουμε την επιλογή, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, έχουμε ανοικτό πόλεμο μαζί τους», είπε σε τηλεοπτική του δήλωση από το Πακιστάν. «Αλλά είδα ότι θέλουν ειρήνη».

Οι συγκρούσεις ξέσπασαν νωρίτερα τον Μάρτιο, όταν το Ισλαμαμπάντ ζήτησε από τους Ταλιμπάν να πατάξουν ισλαμιστές που, σύμφωνα με το Πακιστάν, πραγματοποιούν επιθέσεις από καταφύγια εντός του αφγανικού εδάφους. Η πακιστανική αεροπορία απάντησε με πλήγματα πέρα από τα σύνορα, προκαλώντας δεκάδες νεκρούς και το κλείσιμο βασικών συνοριακών περασμάτων, τα οποία παραμένουν κλειστά.

Το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί την Καμπούλ ότι προσφέρει καταφύγιο σε μαχητές που στοχεύουν πακιστανικές δυνάμεις. Από την πλευρά τους, οι Ταλιμπάν απορρίπτουν τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Πακιστάν παραβιάζουν την κυριαρχία του Αφγανιστάν.