Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ παρακολουθεί με έντονη ανησυχία τις αναφορές για ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν, που είχαν ως αποτέλεσμα δεκάδες θανάτους και τραυματισμούς αμάχων. Ο εκπρόσωπος του ΓΓ, Στεφάν Ντουζαρίκ, δήλωσε ότι ο Οργανισμός χαιρετίζει την ανακοίνωση προσωρινής κατάπαυσης του πυρός.

«Ο ΓΓ του ΟΗΕ καλεί τις δύο πλευρές να συμφωνήσουν σε οριστική παύση των εχθροπραξιών και να εμπλακούν σε διάλογο, ώστε να προστατευθούν οι άμαχοι και να αποφευχθεί περαιτέρω απώλεια ανθρώπινων ζωών», πρόσθεσε ο Ντουζαρίκ.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν (UNAMA) συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Σε σημερινή ανακοίνωσή της, η UNAMA καλωσόρισε την εκεχειρία, επισημαίνοντας ότι ο μεγαλύτερος αριθμός θυμάτων μεταξύ αμάχων έχει καταγραφεί στην περιοχή Σπιν Μπολντάκ της επαρχίας Κανταχάρ.

Η αποστολή εξακολουθεί να αξιολογεί τις αναφορές για τον ακριβή αριθμό των νεκρών και τραυματιών. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 17 νεκρούς και 346 τραυματίες αμάχους στη Σπιν Μπολντάκ, στην αφγανική πλευρά των συνόρων.

Παράλληλα, η UNAMA έχει καταγράψει τουλάχιστον 16 απώλειες αμάχων από προηγούμενες διασυνοριακές συγκρούσεις στις επαρχίες Πακτίκα, Πακτύα, Κουνάρ και Χελμάντ.

Τέλος, τα μέλη της αποστολής υπενθύμισαν σε όλες τις πλευρές τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου να τηρούν τις αρχές της διάκρισης, της αναλογικότητας και της προφύλαξης, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω απώλειες αμάχων.