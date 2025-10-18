Αφγανιστάν και Πακιστάν πραγματοποιούν σήμερα ειρηνευτικές συνομιλίες στην Ντόχα, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αφγανικής κυβέρνησης, σε μια προσπάθεια να τερματιστούν οι διασυνοριακές συγκρούσεις που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους.

«Όπως δεσμευτήκαμε, διαπραγματεύσεις με την πακιστανική πλευρά θα διεξαχθούν σήμερα στην Ντόχα», δήλωσε ο Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ, εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι υψηλόβαθμη αφγανική αντιπροσωπεία, υπό τον υπουργό Άμυνας των Ταλιμπάν μουλά Μουχάμαντ Γιακούμπ, αναχώρησε ήδη για το Κατάρ.

Διαπραγματεύσεις στο Κατάρ

Ύστερα από τη ρήξη της πρόσφατης εκεχειρίας, αξιωματούχοι και των δύο χωρών μεταβαίνουν στην Ντόχα με την ελπίδα να επιτευχθεί σταθερή αποκλιμάκωση. Το Ισλαμαμπάντ είχε ανακοινώσει ότι η εκεχειρία, η οποία τέθηκε σε ισχύ την Τετάρτη στις 16:00 ώρα Ελλάδος, θα διαρκούσε 48 ώρες, ενώ η Καμπούλ είχε δηλώσει ότι θα ισχύει έως ότου παραβιαστεί από την άλλη πλευρά.

Το βράδυ της Παρασκευής, η αφγανική κυβέρνηση κατηγόρησε το Πακιστάν ότι παραβίασε την εκεχειρία, έπειτα από αεροπορικά πλήγματα στην επαρχία Πακτίκα, τα οποία στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον δέκα αμάχους. Πακιστανικές πηγές ασφαλείας επιβεβαίωσαν «αεροπορικά πλήγματα ακριβείας στο αφγανικό έδαφος».

Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί ότι αποστέλλουν επισήμως αντιπροσωπείες στο Κατάρ. Το Πακιστάν θα εκπροσωπηθεί από τον υπουργό Άμυνας Χαουάτζα Ασίφ και τον επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών, υποστράτηγο Ασίμ Μάλικ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Από την αφγανική πλευρά, καθ’ οδόν βρίσκεται ο υπουργός Άμυνας Μοχάμεντ Γιακούμπ.

«Επαναλαμβάνουμε ότι το Αφγανιστάν πιστεύει σε μια ειρηνική λύση και στην περιφερειακή ασφάλεια, αλλά όλα έγιναν λόγω της επίθεσης του Πακιστάν», δήλωσε ο Μουτζάχιντ, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες του Ισλαμαμπάντ «προκλήσεις και απόπειρα παράτασης του πολέμου». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Καμπούλ «επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να απαντήσει», αλλά οι αφγανικές δυνάμεις πρέπει «να απέχουν από κάθε νέα ενέργεια» όσο διαρκούν οι συνομιλίες.

Αναζωπύρωση των συγκρούσεων

Η κατάπαυση του πυρός είχε φέρει προσωρινή ηρεμία στις μεθοριακές περιοχές και στην Καμπούλ, ύστερα από μια περίοδο έντονης βίας που προκάλεσε δεκάδες θύματα, μεταξύ αυτών και άμαχοι. Η στρατιωτική κλιμάκωση εντάσσεται στις επαναλαμβανόμενες εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες πυροδοτούνται από ζητήματα ασφαλείας και αλληλοκατηγορίες.

Το Ισλαμαμπάντ, αντιμετωπίζοντας αναζωπύρωση επιθέσεων κατά των δυνάμεών του, κατηγορεί την Καμπούλ ότι «παρέχει καταφύγιο» σε «τρομοκρατικές οργανώσεις». Η αφγανική πλευρά απορρίπτει κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς. Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ δήλωσε την Πέμπτη ότι «η μπάλα βρίσκεται στην πλευρά της Καμπούλ» για τη διατήρηση μιας βιώσιμης εκεχειρίας, κατηγορώντας «τρομοκράτες που επιχειρούν από την αφγανική πλευρά των συνόρων υπό καθεστώς ατιμωρησίας».

Ο εκπρόσωπος του πακιστανικού υπουργείου Εξωτερικών, Σάφκατ Άλι Χαν, τόνισε ότι το Πακιστάν «αναμένει συγκεκριμένες και επαληθεύσιμες ενέργειες από το καθεστώς των Ταλιμπάν» και υπογράμμισε πως η Ισλαμαμπάντ «εργάζεται μέσω της διπλωματικής οδού για να καταστήσει την εκεχειρία βιώσιμη».

Οι συγκρούσεις ξέσπασαν την περασμένη εβδομάδα, μετά από εκρήξεις στην Καμπούλ που οι Ταλιμπάν απέδωσαν στο Πακιστάν. Σε αντίποινα, ξεκίνησαν επιχειρήσεις στα σύνορα, στις οποίες το Ισλαμαμπάντ δεσμεύτηκε να δώσει «σθεναρή» απάντηση. Η αποστολή του ΟΗΕ αρωγής στο Αφγανιστάν ανακοίνωσε ότι μέσα σε λίγες ημέρες καταγράφηκαν 37 νεκροί άμαχοι και 425 τραυματίες στην αφγανική πλευρά των συνόρων.