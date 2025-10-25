Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την πρόθεσή του να συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, στο πλαίσιο της επικείμενης περιοδείας του στην Ασία, όπως δήλωσε ο ίδιος σε συνομιλία με δημοσιογράφους πριν από την αναχώρησή του.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θα το ήθελα όντως, ξέρει πως πάμε. Τα πάω πολύ καλά με τον Κιμ Γιονγκ Ουν και είμαι ανοικτός κατά 100% στο ενδεχόμενο μιας συνάντησης».

Οι δύο ηγέτες είχαν βρεθεί για τελευταία φορά το 2019, σε μια προσπάθεια να προωθήσουν τον διάλογο για τον πυρηνικό αφοπλισμό της Πιονγκγιάνγκ, διαδικασία που ωστόσο δεν οδήγησε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, καμία τέτοια συνάντηση δεν περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα της περιοδείας του Ρεπουμπλικανού πρώην προέδρου.

Η περιοδεία του Τραμπ αναμένεται να περιλαμβάνει επισκέψεις σε Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Φιλιππίνες, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις επόμενες κινήσεις του ενόψει των αμερικανικών εκλογών και της στάσης του απέναντι στη Βόρεια Κορέα.