Σε ένα ματς που είχε ξεκάθαρο φαβορί από το πρώτο λεπτό, ο Ολυμπιακός επικράτησε με το εντυπωσιακό 29-4 του ΟΦΘ, επιβεβαιώνοντας την απόλυτη κυριαρχία του στο ελληνικό πόλο. Η ομάδα του Έλβις Φάτοβιτς διατήρησε αμείωτο ρυθμό και ενέργεια, παρά το γεγονός ότι το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στην αναμέτρηση της Τρίτης (28/10) με τη Βάσας στη Βουδαπέστη για το Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν καταιγιστικά, σημειώνοντας έξι αναπάντητα γκολ και ολοκληρώνοντας την πρώτη περίοδο με σκορ 7-1. Το ίδιο επιθετικό πρόσωπο έδειξαν και στη δεύτερη, με το ημίχρονο να κλείνει στο 16-2. Στην τρίτη περίοδο, ο Ολυμπιακός δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης, φτάνοντας σε ένα εντυπωσιακό 9-0, ενώ το τελικό 5-2 της τελευταίας περιόδου διαμόρφωσε το τελικό 29-4.

Πρωταγωνιστές της αναμέτρησης ήταν οι Γκίλλας και Λυκούδης, που πέτυχαν από τέσσερα τέρματα ο καθένας, οδηγώντας την ομάδα σε μια εμφατική νίκη-δήλωση πριν από το ευρωπαϊκό ταξίδι.