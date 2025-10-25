Ο Άρης έπρεπε να κερδίσει τον ΟΦΗ πριν τη διακοπή και απέτυχε… Έπρεπε να κερδίσει τον Παναθηναϊκό για πολλούς λόγους και απέτυχε.

Τώρα έχει ακόμη ένα «πρέπει»… Και είναι πολύ μεγαλύτερο από εκείνο του ντέρμπι της περασμένης Κυριακής. Ένα «πρέπει» που απλώνεται πάνω από την αυριανή αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό.

Μια νέα αποτυχία θα επιτείνει τον προβληματισμό που ήδη υπάρχει γύρω από το ποδοσφαιρικό τμήμα των κιτρινόμαυρων. Μία νίκη δεν θα σβήσει τα πάντα, όμως θα δώσει βαθμολογική ανάσα, εκτόνωση της έντασης και θα κρατήσει τον Άρη κοντά στον στόχο της 4άδας. Ολα αυτά μάλιστα είναι πολύ αναγκαία πριν από το ντέρμπι της επόμενης εβδομάδας κόντρα στον Ολυμπιακό. Ακόμα και αυτό ως δεδομενο καθιστά επιτακτική την ανάγκη για νίκη αύριο.

Ήδη οι τρεις συνεχόμενες αγωνιστικές χωρίς νίκη αποτελούν μεγάλο «διάστημα» για μια ομάδα που έχει θέσει στόχο τον πρωταθλητισμό και την κατάκτηση μιας θέσης στην πρώτη τετράδα. Δεν χρειάζονται περαιτέρω εξηγήσεις για να γίνει αντιληπτό πόσο κρίσιμο είναι το ματς στη Λιβαδειά και πόσο σημαντικό είναι να αποφευχθεί όχι μόνο η ήττα, αλλά ακόμη και η ισοπαλία.

Σαφώς και το αγωνιστικό χρήζει περισσότερης ανάλυσης, ειδικά με τον τρόπο που το δαιχείριζεται ο Μανόλο Χιμένεθ μετά τη διακοπή. Δηλαδή περισσότερο ριζοσπαστικά απ’ ότι συνήθιζε.

Δεν είναι απόλυτα βέβαιο, αλλά φαίνεται αρκετά πιθανό να επιχειρήσει αλλαγές στη διάταξη. Μετά την ανεπιτυχή δοκιμή του ρόμβου που… μπέρδεψε την ομάδα κόντρα στον Παναθηναϊκό, αυτή τη φορά στο τακτικό «κάδρο» βρίσκεται η τριάδα στην άμυνα.

Ο Ισπανός τεχνικός είχε δουλέψει το σύστημα με τριάδα στην άμυνα κατά τη θητεία του στην ΑΕΚ, όχι όμως τόσο στον Άρη. Αυτό αποτελεί και το ρίσκο του, ειδικά αν θυμηθούμε ότι απέναντι στον Παναθηναϊκό η ομάδα δυσκολεύτηκε να βρει ρόλους και συνοχή στο πρώτο εικοσάλεπτο λόγω του ρόμβου.

Το σχήμα με τρία στόπερ, εφόσον επιλεγεί, του προσφέρει έναν πιο «γεμάτο» άξονα, καλύτερη αμυντική ισορροπία και δυνατότητα να περιορίσει τους χώρους του αντιπάλου. Υπάρχει όμως και η άλλη ανάγνωση. Σε αυτή τη φάση, όπου η ομάδα «καίγεται» για αποτέλεσμα, κάθε τέτοια αλλαγή κρύβει κινδύνους και πόσο μάλλον όταν δεν έχει δουλευτεί αρκετά. Ο Χιμένεθ όμως δείχνει αποφασισμένος να δοκιμάσει κι άλλα πράγματα ώστε να φτάσει στα επιθυμητά αποτελέσματα βαθμών και εξέλιξης.

Ο Λεβαδειακός σε φόρμα, ο Άρης…στο ψάξιμο

Ο Λεβαδειακός μπορεί να μην τρομάζει ως όνομα, ωστόσο βρίσκεται στην καλύτερή του περίοδο. Είναι αυτή τη στιγμή η πιο παραγωγική ομάδα του πρωταθλήματος και βασίζει το παιχνίδι του στην ομαδική λειτουργία, όχι μόνο στην ατομική ποιότητα.

Χαρακτηρίζεται από γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας, άμεσες κινήσεις χωρίς αυτή και συνοχή στις γραμμές του — στοιχεία που του δίνουν ρυθμό και ταχύτητα.

Ο Άρης, επομένως, αναμένεται να προσπαθήσει να «χαλάσει» αυτόν τον ρυθμό, ώστε να επιβάλει τον δικό του τρόπο παιχνιδιού και να εκμεταλλευτεί την ποιότητά του στις επιθετικές μεταβάσεις. Κόντρα σε έναν αντίπαλο με καλή ψυχολογία, πιθανότατα θα χρειαστεί όχι μόνο ένα, αλλά δύο γκολ για να φτάσει στη νίκη.

Η επιστροφή του Ράτσιτς δίνει άμεση ώθηση στον άξονα και προσθέτει ταχύτητα στη μετάβαση από άμυνα σε επίθεση — κάτι που έλειψε στα προηγούμενα ματς. Ωστόσο, δεν αρκεί μόνο αυτό. Ο Άρης θα χρειαστεί συνολική βελτίωση σε όλους τους τομείς για να φύγει με το αποτέλεσμα που θέλει από τη Λιβαδειά και να πάρει βαθμολογική «ανάσα».Κάτι που θα τον βοηθήσει να αποφύγει αρκετά που δεν θέλει να σκέφτεται…