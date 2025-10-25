Ο αγώνας των Νικς με τους Σέλτικς είχε αρκετές ενδιαφέρουσες στιγμές, όμως μία θα μείνει σίγουρα στην μνήμη ως το πρώτο μεγάλο «blooper» της χρονιάς.

Στο τέλος της τρίτης περιόδου, ο Τζέιλεν Μπράουν προσπάθησε να αποφύγει τον Όου Τζι Ανουνόμπι, αλλά ήρθε σε επαφή με το σώμα του αντιπάλου του. Από την επαφή αυτή, η βαφή από το κεφάλι του Μπράουν άφησε σημάδι στη φανέλα του Ανουνόμπι, προκαλώντας μια ξεκαρδιστική και ασυνήθιστη στιγμή.

Για την Ιστορία, ο αγώνας έληξε με τελικό αποτέλεσμα Νικς 105 – Σέλτικς 95, με τους γηπεδούχους να παίρνουν τη νίκη χάρη σε καθοριστικές επιθετικές προσπάθειες στην τέταρτη περίοδο.

Jaylen Brown fake hairline rubbed off onto OG Anunoby jersey 😬 (h/t @motts_apple)pic.twitter.com/LNq6yql4zQ — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) October 25, 2025