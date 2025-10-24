Ο σούπερ σταρ των Golden State Warriors, Στεφ Κάρι, δήλωσε πως «δεν ανησυχεί» για την ακεραιότητα του ΝΒΑ, παρά την έρευνα του FBI που έχει ξεκινήσει για παράνομο στοιχηματισμό στον χώρο του αμερικανικού μπάσκετ.

Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν ήδη συλληφθεί δεκάδες άτομα, μεταξύ των οποίων ο παίκτης των Miami Heat, Τέρι Ροζίερ, και ο προπονητής των Portland Trail Blazers, Τσόνσι Μπίλαπς. Οι δύο άνδρες αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο Ροζίερ –που είναι 31 ετών– βρίσκεται ανάμεσα στα ονόματα που οι Αρχές εξετάζουν για το ενδεχόμενο δήλωσης ψεύτικων τραυματισμών για να επηρεάσουν τις αποδόσεις των στοιχημάτων.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό σχετικά με τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει το στοίχημα στην αξιοπιστία του αμερικανικού αθλητισμού, ιδιαίτερα μετά τη νομιμοποίηση των αθλητικών στοιχημάτων στις περισσότερες πολιτείες των ΗΠΑ από το 2018.

Ο Κάρι, δύο φορές MVP του ΝΒΑ, τόνισε:

«Όλοι γνωρίζουμε τι επιτρέπεται και τι όχι. Είναι μια νέα εποχή για τον αθλητισμό, αλλά πιστεύω πως στο σύνολό μας είμαστε υπεύθυνοι. Η ακεραιότητα του παιχνιδιού παραμένει άθικτη. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας».

Ο συμπαίκτης του στους Warriors, Ντρέιμοντ Γκριν, πρόσθεσε:

«Έμεινα άφωνος. Είναι δύσκολη στιγμή για όσους εμπλέκονται και για το ίδιο το πρωτάθλημα. Δεν πιστεύω όμως ότι η συνεργασία του ΝΒΑ με στοιχηματικές εταιρείες είναι η αιτία. Η πρόσβαση στο στοίχημα υπάρχει έτσι κι αλλιώς, με ή χωρίς τέτοιες συνεργασίες».