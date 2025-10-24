Η υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας Κατερίνα Ράιχε έφτασε σήμερα στο Κίεβο, επιδιώκοντας να ενισχύσει τις προσπάθειες του Βερολίνου για τη στήριξη της Ουκρανίας στην αποκατάσταση των ζημιών στις ενεργειακές της υποδομές. Οι πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.

«Η Ουκρανία είναι αντιμέτωπη με τον τέταρτο χειμώνα σε καιρό πολέμου και αυτή τη στιγμή η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον των ουκρανικών υποδομών εφοδιασμού ενέργειας, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης τον χειμώνα», δήλωσε η Ράιχε από το Κίεβο, όπου έφτασε συνοδευόμενη από ομάδα επιχειρηματιών.

Η επίσκεψη της Γερμανίδας υπουργού πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουκρανία αντιμετωπίζει αυξανόμενες δυσκολίες στον ενεργειακό τομέα, με παρατεταμένες διακοπές ρεύματος και προβλήματα στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια.

Η Ράιχε υπογράμμισε ότι είναι αναγκαίο το Κίεβο να λάβει έκτακτη βοήθεια για την ανοικοδόμηση και τη διασφάλιση της ενεργειακής παροχής. Παράλληλα, δεσμεύθηκε να εξετάσει τρόπους με τους οποίους η Γερμανία μπορεί να προσφέρει πιο στοχευμένη και αποτελεσματική υποστήριξη προς αυτή την κατεύθυνση.

Ενίσχυση συνεργασίας και στον τομέα της άμυνας

Πέρα από την αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών, η Ράιχε αναμένεται να εστιάσει και στην ενίσχυση της συνεργασίας Κιέβου – Βερολίνου στον αμυντικό τομέα. «Η πολιτική ασφαλείας είναι πάντα επίσης και οικονομική πολιτική», σημείωσε η υπουργός, προσθέτοντας ότι στοχεύει να φέρει πιο κοντά τις αμυντικές εταιρείες των δύο χωρών.