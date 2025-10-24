Εκτός ζώνης μεταλλίων έμεινε ο Λευτέρης Πετρούνιας στον τελικό των κρίκων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής που διεξάγεται στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.
Ο Έλληνας αθλητής βαθμολογήθηκε με 14.300 και δεν κατάφερε να βρεθεί στο βάθρο, μένοντας τελικά στην πέμπτη θέση, εξαιτίας ενός μικρού λάθους κατά την έξοδο του.
Η βαθμολογία και η κατάταξη του τελικού
1. Ντόνελ Ουίτενμπεργκ – 14.700 βαθμοί
2. Αντέμ Ασίλ – 14.560 βαθμοί
3. Σίνγκιου Λαν – 14.500 βαθμοί
4. Μπόχενγκ Ζανγκ – 14.466 βαθμοί
5. Λευτέρης Πετρούνιας – 14.300 βαθμοί
6. Κάιο Σόουζα – 14.166 βαθμοί
7. Χάρι Χέπγουόρθ – 13.366