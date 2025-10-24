Σε μια εξέλιξη που θυμίζει επιστημονική φαντασία αλλά είναι πλέον πραγματικότητα, η Noetix Robotics, μια ανερχόμενη κινεζική εταιρεία με έδρα το Πεκίνο, παρουσίασε το «Bumi» – ένα μικρό ανθρωποειδές ρομπότ που κοστίζει μόλις 9.998 γιουάν, δηλαδή περίπου 1.370 δολάρια. Η ανακοίνωση, που μεταδόθηκε από το TechNode και την Global Times, θεωρείται ορόσημο για τη ρομποτική τεχνολογία, καθώς για πρώτη φορά ένα humanoid ρομπότ σχεδιάζεται με στόχο όχι τις βιομηχανίες και τα εργαστήρια, αλλά τον απλό καταναλωτή, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

Το Bumi έχει ύψος 3,1 πόδια (94 εκατοστά), ζυγίζει μόλις 12 κιλά και αν και δεν ανταγωνίζεται γίγαντες όπως τα πολύπλοκα μοντέλα της Unitree ή της UBTECH, εντούτοις εισάγει μια εντελώς νέα κατηγορία: μια μικρότερη, ελαφρύτερη, και –πάνω απ’ όλα– οικονομική έκδοση των ανθρωποειδών ρομπότ, προσανατολισμένη στη μάθηση και τη διασκέδαση. Παρά το μέγεθός του, τα πρώτα βίντεο δείχνουν το Bumi να περπατά, να ισορροπεί και να χορεύει με αξιοσημείωτη σταθερότητα, αποδεικνύοντας ότι η ρομποτική δεν είναι πλέον προνόμιο των εργαστηρίων υψηλής τεχνολογίας.

Η Noetix χαρακτηρίζει το Bumi ως το «πρώτο ανθρωποειδές καταναλωτικού τύπου κάτω από τις 10.000 γιουάν». Η τιμή του οφείλεται σε έναν συνδυασμό ελαφρών σύνθετων υλικών, απλοποιημένης σχεδίασης και εσωτερικά ανεπτυγμένου συστήματος ελέγχου κίνησης. Στόχος δεν είναι η βαριά βιομηχανική χρήση, αλλά η εκπαίδευση, η έρευνα και η καθημερινή αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους.

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε μόλις το 2023 από ομάδα αποφοίτων των πανεπιστημίων Τσινγκχούα και Ζετζιάνγκ, κατάφερε μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια να μεταβεί από τα ερευνητικά ρομπότ σε ένα εμπορικό προϊόν για μαζική χρήση. Το προηγούμενο μοντέλο της, το Noetix N2, είχε ήδη ξεπεράσει τις 2.500 παραγγελίες και είχε συμμετάσχει ακόμη και σε ημιμαραθώνιο ρομπότ – μια πρωτοπορία που τοποθέτησε τη Noetix ανάμεσα στις πιο ταχέως αναπτυσσόμενες κινεζικές startups ρομποτικής.

Το Bumi λειτουργεί με μπαταρία 48V και αυτονομία μίας έως δύο ωρών ανά φόρτιση. Παράλληλα, υποστηρίζει φωνητική αλληλεπίδραση και απλοποιημένο προγραμματισμό μέσω «drag-and-drop» περιβάλλοντος, που το καθιστούν ιδανικό για παιδιά και αρχάριους προγραμματιστές. Έτσι, μπορεί να λειτουργήσει τόσο ως βοηθός όσο και ως εργαλείο εκμάθησης και ψυχαγωγίας.

Εμπορικά, η Noetix σκοπεύει να λανσάρει τις προπαραγγελίες μεταξύ των δύο μεγάλων κινεζικών εμπορικών γεγονότων, του Double 11 (11 Νοεμβρίου) και του Double 12 (12 Δεκεμβρίου), επιδιώκοντας να αξιοποιήσει την καταναλωτική δυναμική της εποχής. Η τιμή του, παρόμοια με αυτή ενός smartphone ή ενός high-end laptop, το καθιστά το πιο οικονομικά προσιτό humanoid ρομπότ στον κόσμο.

Την ίδια ώρα, η Κίνα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ραγδαίας ανάπτυξης στον τομέα των ανθρωποειδών ρομπότ. Μόλις μία ημέρα πριν την ανακοίνωση της Noetix, η Unitree είχε αποκαλύψει το H2 –ένα ρομπότ ύψους 1,8 μέτρων με 31 βαθμούς ελευθερίας– ενώ η UBTECH και το Πεκίνο Humanoid Robot Innovation Center παρουσίασαν το Tiangong Walker, προσανατολισμένο επίσης στην εκπαίδευση και την έρευνα.

Το Bumi, αν και απέχει πολύ από τα προηγμένα μοντέλα της Δύσης όπως το Tesla Optimus ή το Apollo της Apptronik, εισάγει μια νέα εποχή προσβασιμότητας. Αν τα πανάκριβα ρομπότ του παρελθόντος στόχευαν τους μηχανικούς και τις βιομηχανίες, αυτό το μικρό ανθρωποειδές μπορεί να βάλει τη ρομποτική στα σπίτια, στα σχολεία και –για πρώτη φορά– στα χέρια του ευρύτερου κοινού.