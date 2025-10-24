Σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Action24, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχολίασε τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στον Αλέξη Τσίπρα, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα. Τόνισε ότι η επιτυχία ή αποτυχία της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές δεν θα εξαρτηθεί από τις κινήσεις της αντιπολίτευσης. «Μόνο κριτήριο της κοινωνίας θα είναι η αποτελεσματικότητά μας, όπως και το 2023», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος ειδικότερα στον κ. Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «δεν αποχώρησε μόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από τη Βουλή, τον ναό της Δημοκρατίας». Επισήμανε ότι πλέον δεν υπάρχει δυνατότητα πολιτικής αντιπαράθεσης μαζί του, ούτε από την κυβέρνηση ούτε από τους πρώην συνεργάτες του.

Ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε ότι ο πρώην πρωθυπουργός κυβέρνησε «με όλες τις ρυπαρές, πολιτικά, συνιστώσες του ακραίου λαϊκισμού, από την άκρα δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά». Όπως είπε, ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύθηκε σε πολλές συνιστώσες και τελικά ο ίδιος ο κ. Τσίπρας κατέληξε να ηγείται ενός κόμματος που ο ίδιος οδήγησε στην εξουσία, κάτι που, κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, «δεν μπορεί να ληφθεί στα σοβαρά».

Συμπλήρωσε ότι δεν υποτιμά κανέναν πολιτικό αντίπαλο, ωστόσο «ένας πολιτικός που έχει κριθεί αυστηρά από την κοινωνία δεν μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία». Κατά τον ίδιο, «η Δημοκρατία απαντά σε όλα τα καίρια ερωτήματα και η ιστορία θα κρίνει τον καθένα».

Μιλώντας για τις εκλογικές αναμετρήσεις του 2019 και του 2023, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία κέρδισαν την εμπιστοσύνη των πολιτών, όχι τον κ. Τσίπρα». Υπενθύμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υποχώρησε από το 31% στο 17%, γεγονός που, όπως είπε, αποδεικνύει την αδυναμία της αντιπολίτευσης να παρουσιάσει πειστικό λόγο.

Η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη και οι εορτασμοί της 28ης Οκτωβρίου

Αναφορικά με την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη και το ενδεχόμενο αντιδράσεων κατά την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι «όποιος καταλαμβάνει δημόσιο χώρο ή επιχειρεί να προβοκάρει με παράνομες κινήσεις είναι εκτός νόμου». Τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει εντολή να «σπάσει τα δεσμά που κρατούσαν τη χώρα όμηρο ιδεοληψιών» και ότι κανείς δεν μπορεί να είναι υπεράνω του νόμου.

«Όποιος επιχειρήσει να εμποδίσει ή να διαταράξει τον εορτασμό μιας εθνικής επετείου θα βρει απέναντί του την Ελληνική Αστυνομία», ανέφερε, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι οι πολίτες θα κρίνουν αυστηρά την κυβέρνηση, η οποία έχει ύψιστο καθήκον να διασφαλίσει την τάξη και τον σεβασμό των θεσμών.

Απάντηση στις δηλώσεις Κωνσταντοπούλου και Δούκα

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «κανένας δεν εξεπλάγη» από τη στάση της, κατηγορώντας την ότι εργαλειοποιεί ανθρώπινες τραγωδίες για πολιτικό όφελος. «Οι ημέρες αυτές είναι ιερές και ανήκουν στους Έλληνες που θυσιάστηκαν για την πατρίδα», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να διακινδυνεύσουν οι εορτασμοί.

Τέλος, απαντώντας στις δηλώσεις του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, ο κ. Μαρινάκης σχολίασε πως το «καλή τύχη» που απηύθυνε ο δήμαρχος στον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια θα έπρεπε να το απευθύνει στους δημότες της Αθήνας. Επεσήμανε ότι το υπουργείο Άμυνας είναι υπεύθυνο για την καθαριότητα και την ανάδειξη του μνημείου, ενώ η Ελληνική Αστυνομία έχει τον ρόλο να διασφαλίσει την εφαρμογή της τροπολογίας και να αποτρέψει εντάσεις από πολιτικά κόμματα ή ομάδες που επιδιώκουν προβοκάτσιες.