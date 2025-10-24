Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους, με σύμφωνη γνώμη του ανακριτή και της Ευρωπαίας εντεταλμένης Εισαγγελέως, οι έντεκα πρώτοι από τους 36 συλληφθέντες για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ .

Ένας κατηγορούμενος που ήταν ήταν να απολογηθεί σήμερα, έλαβε προθεσμία για τη Δευτέρα.

Όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Eυρωπαϊκής Ένωσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, που κατά περίπτωση περιλαμβάνει το πολυσέλιδο κατηγορητήριο και υποστήριξαν ότι τήρησαν τις νόμιμες διαδικασίες για να λάβουν επιδοτήσεις.

Οι περισσότεροι απ’ όσους οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του ανακριτή κατηγορούνται για μικρά ποσά επιδοτήσεων 1000€, 800€ και 500€.

Ένας εκ των κατηγορουμένων οποίος είναι μάγειρας υποστήριξε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι ήθελε να εργαστεί παράλληλα και στον αγροτικό τομέα γιατί δυσκολευόταν οικονομικά. «Ακολούθησα όλες τις νόμιμες διαδικασίες ώστε να επιδοτηθώ ως νέος αγρότης. Έλαβα επιδότηση 800€ όπως καταλαβαίνετε έπρεπε να εργαστώ παράλληλα για να τα βγάλω πέρα. Εργαζόμουν ως μάγειρας για 120 μέρες οπως προβλέπεται από το νόμο. Η αίτησή μου ως νέος αγρότης έχει εγκριθεί», ισχυρίστηκε ο απολογούμενος.

Ένας ακόμη κατηγορούμενος ο οποίος είναι σερβιτόρος ισχυρίστηκε πως δεν έχει καν λάβει ακόμη την επιδότηση των 500 ευρώ η οποία εγκρίθηκε να του χορηγηθεί. «Σκόπευα να γίνω νέος αγρότης και να μπω στο σχετικό πρόγραμμα, έκανα τα χαρτιά μου κι έλαβα ένα πρώτο πόσο, ύψους λίγο πάνω από 500 ευρώ. Περίμενα να έρθουν και τα υπόλοιπα χρήματα, για να προχωρήσω την αγροτική μου δραστηριότητα, ωστόσο δεν τα έχω λάβει ακόμα. Εγώ προχώρησα σε μια πραγματική και νόμιμη συναλλαγή», φέρεται να είπε στην απολογία του.

Οι απολογίες των κατηγορουμένων συνεχίζονται αύριο Σάββατο (25/10) με τη δεύτερη ομάδα, ενώ οι φερόμενοι ως πρωταγωνιστές θα πάρουν την σκυτάλη των απολογιών τη Δευτέρα οπότε και έχει κλείσει ο πρώτος κύκλος της ανακριτικής διαδικασίας.