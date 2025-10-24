Η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες) για το έτος 2025 έχει ξεκινήσει και είναι σε πλήρη εξέλιξη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.pothen.gr. Οι υπόχρεοι έχουν προθεσμία έως τις 31 Οκτωβρίου 2025 για να υποβάλουν τις δηλώσεις τους, ενώ φέτος η διαδικασία παρουσιάζει σημαντικές αλλαγές, όπως η αυτόματη άντληση τραπεζικών και επενδυτικών στοιχείων. Παρά την αυτοματοποίηση, η ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων παραμένει στον δηλούντα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τα ζευγάρια και τους συντρόφους με σύμφωνο συμβίωσης, καθώς η μη υποβολή δήλωσης μπορεί να επιφέρει πρόστιμα, ακόμη και αν οφείλεται σε άγνοια.

Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για την ορθή υποβολή της δήλωσης Πόθεν Έσχες και τις ενδεχόμενες κυρώσεις για εκπρόθεσμη ή ελλιπή δήλωση.

1. Είσοδος στην πλατφόρμα: Η πρόσβαση γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.pothen.gr με τους κωδικούς Taxisnet.

2. Άντληση στοιχείων: Μόλις συνδεθείτε, θα πρέπει να επιλέξετε την αυτόματη άντληση των στοιχείων. Ωστόσο, θα πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά αν έχουν αντληθεί τα στοιχεία από όλες τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεστε.

3. Επαλήθευση και συμπλήρωση: Ελέγξτε με σχολαστικότητα όλα τα προσυμπληρωμένα πεδία. Μην αρκεστείτε στην αυτόματη άντληση. Αν παρατηρήσετε ότι στοιχεία πχ από μια τράπεζα λείπουν, θα πρέπει να τα εισάγετε «χειροκίνητα».

4. «Προέλευση χρημάτων»: Κάθε σημαντική κίνηση και κάθε ποσό πρέπει να συνοδεύεται από την αιτιολόγηση της προέλευσής του. Για παράδειγμα, πολλοί καταθέτες προχώρησαν μαζικά σε «ανακατανομή» χρημάτων από τράπεζα σε τράπεζα, για να αποφύγουν αυτόματες χρεώσεις για καταθέσεις με χαμηλά υπόλοιπα ή σε αδράνεια. Είναι απαραίτητο να χαρακτηρίσετε σωστά τα χρήματα, δηλαδή να εξηγήσετε αν προέρχονται από μισθό, ενοίκια, πώληση περιουσιακού στοιχείου, δωρεά κ.λπ.

5. Προσοχή στα οχήματα και τα ακίνητα: Ελέγξτε και αυτά τα στοιχεία, καθώς τυχόν διαφορές σε σχέση με την πραγματική σας περιουσιακή κατάσταση μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα.

6. Δήλωση του συζύγου: Ο σύζυγος ή η σύζυγος υποβάλλει τη δική του/της δήλωση, ακόμα κι αν δεν ήταν άμεσα υπόχρεος/α ως πρόσωπο. Πρόκειται για μια ξεχωριστή υποχρέωση που δεν πρέπει να παραλειφθεί.

Πρόστιμα για την εκπρόθεσμη υποβολή

Για τους υπόχρεους που κατέθεσαν τη δήλωσή τους εκπρόθεσμα (έως 30 ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας), προβλέπονται τα εξής πρόστιμα:

200 ευρώ για τις κατηγορίες υποχρεωτικού ελέγχου

50 ευρώ για τους λοιπούς υπόχρεους

400 ευρώ για υποχρεωτικά ελεγχόμενους

100 ευρώ για λοιπούς υπόχρεους

Τα πρόστιμα εκδίδονται αυτόματα από το σύστημα όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της υποβολής, και η πληρωμή τους γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού παράβολου e-Παράβολο. Οι υπόχρεοι ενημερώνονται αυτόματα για το ποσό και τη διαδικασία πληρωμής.

Η μη υποβολή δήλωσης ή η ελλιπής συμπλήρωση θεωρείται σοβαρή παράβαση και επιφέρει ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις, σύμφωνα με τη νομοθεσία. Οι αρχές υπογραμμίζουν ότι η έγκαιρη και ακριβής υποβολή αποτελεί δείγμα διαφάνειας και προσωπικής ευθύνης.