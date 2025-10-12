Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες) για το έτος 2025, που αφορά τη χρήση του 2024, μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.pothen.gr. Η προθεσμία λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2025. Φέτος η διαδικασία φέρνει σημαντικές αλλαγές, όπως η αυτόματη άντληση τραπεζικών και επενδυτικών στοιχείων, ωστόσο η ευθύνη για τον έλεγχο και τη διόρθωση τυχόν λαθών παραμένει αποκλειστικά στον δηλούντα.

Νέες αλλαγές στη διαδικασία

Η πιο ουσιαστική αλλαγή της φετινής διαδικασίας είναι η δυνατότητα αυτόματης άντλησης τραπεζικών και επενδυτικών δεδομένων. Οι υπόχρεοι μπορούν, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet, να αντλούν απευθείας στοιχεία για καταθέσεις, δάνεια και επενδύσεις από τις διασυνδεδεμένες τράπεζες. Παρά την αυτοματοποίηση, κάθε λάθος ή παράλειψη μπορεί να προκαλέσει ελέγχους με αναδρομική ισχύ.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τα ζευγάρια, καθώς ο/η σύζυγος υποχρεούται να υποβάλει ξεχωριστή δήλωση εφόσον ο άλλος ανήκει στις υπόχρεες κατηγορίες, ακόμη κι αν ο ίδιος δεν είναι επαγγελματικά υπόχρεος. Το ίδιο ισχύει και για συντρόφους με σύμφωνο συμβίωσης. Η μη υποβολή συνεπάγεται πρόστιμα, ακόμη και αν οφείλεται σε άγνοια.

Βήματα για σωστή υποβολή:

1. Είσοδος στην πλατφόρμα: Η πρόσβαση γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.pothen.gr με τους κωδικούς Taxisnet.

2. Άντληση στοιχείων: Μόλις συνδεθείτε, θα πρέπει να επιλέξετε την αυτόματη άντληση των στοιχείων. Ωστόσο, θα πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά αν έχουν αντληθεί τα στοιχεία από όλες τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεστε.

3. Επαλήθευση και συμπλήρωση: Ελέγξτε με σχολαστικότητα όλα τα προσυμπληρωμένα πεδία. Μην αρκεστείτε στην αυτόματη άντληση. Αν παρατηρήσετε ότι στοιχεία πχ από μια τράπεζα λείπουν, θα πρέπει να τα εισάγετε «χειροκίνητα».

4. «Προέλευση χρημάτων»: Κάθε σημαντική κίνηση και κάθε ποσό πρέπει να συνοδεύεται από την αιτιολόγηση της προέλευσής του. Για παράδειγμα, πολλοί καταθέτες προχώρησαν μαζικά σε «ανακατανομή» χρημάτων από τράπεζα σε τράπεζα, για να αποφύγουν αυτόματες χρεώσεις για καταθέσεις με χαμηλά υπόλοιπα ή σε αδράνεια. Είναι απαραίτητο να χαρακτηρίσετε σωστά τα χρήματα, δηλαδή να εξηγήσετε αν προέρχονται από μισθό, ενοίκια, πώληση περιουσιακού στοιχείου, δωρεά κ.λπ.

5. Προσοχή στα οχήματα και τα ακίνητα: Ελέγξτε και αυτά τα στοιχεία, καθώς τυχόν διαφορές σε σχέση με την πραγματική σας περιουσιακή κατάσταση μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα.

6. Δήλωση του συζύγου: Ο σύζυγος ή η σύζυγος υποβάλλει τη δική του/της δήλωση, ακόμα κι αν δεν ήταν άμεσα υπόχρεος/α ως πρόσωπο. Πρόκειται για μια ξεχωριστή υποχρέωση που δεν πρέπει να παραλειφθεί.