Περισσότερες από δώδεκα αραβικές και μουσουλμανικές χώρες καταδίκασαν, με κοινή ανακοίνωσή τους, την απόφαση του ισραηλινού κοινοβουλίου να εξετάσει δύο νομοσχέδια που προβλέπουν την επέκταση της εθνικής κυριαρχίας του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με το σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων SPA, «η Σαουδική Αραβία, η Ιορδανία, η Ινδονησία, το Πακιστάν, η Τουρκία, το Τζιμπουτί, το Ομάν, η Γκάμπια, η Παλαιστίνη, το Κατάρ, το Κουβέιτ, η Λιβύη, η Μαλαισία, η Αίγυπτος, η Νιγηρία, ο Αραβικός Σύνδεσμος και ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας καταδικάζουν με τον εντονότερο τρόπο την υιοθέτηση, από την Κνεσέτ, αυτών των νομοσχεδίων».

Η κοινή ανακοίνωση κάνει λόγο για «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου», υπογραμμίζοντας ότι η κίνηση αυτή υπονομεύει τις διεθνείς προσπάθειες για ειρήνη στην περιοχή.

Η Κνεσέτ ενέκρινε την Τετάρτη την εξέταση των δύο νομοσχεδίων, την ώρα που ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς πραγματοποιούσε επίσκεψη στο Ισραήλ. Η Ουάσινγκτον έχει εκφράσει την ανησυχία της, θεωρώντας ότι το σχέδιο αυτό βλάπτει τις προσπάθειες για την εδραίωση της ειρήνης στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να χάσει «την υποστήριξη των ΗΠΑ» εάν προχωρήσει σε προσάρτηση της Δυτικής Όχθης. «Αυτό δεν θα συμβεί. Δεν θα συμβεί επειδή έδωσα τον λόγο μου στις αραβικές χώρες» δήλωσε, αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα.