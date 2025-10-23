Ένας Γερμανός παραθεριστής, ηλικίας 45 ετών, βρέθηκε νεκρός σήμερα, αφού παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά ενός ποταμού στη γαλλική νήσο της Κορσικής κι ενώ η Γαλλία πλήττεται από μια καταιγίδα, που είχε ως αποτέλεσμα να βυθιστούν στο σκοτάδι χιλιάδες νοικοκυριά.

Ο υπουργός Οικονομίας της Γαλλίας Ρολάν Λεσκίρ είπε πως «60.000 καταναλωτές» παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα το απόγευμα, την ώρα που η καταιγίδα Benjamin, με ριπές ανέμων άνω των 100 χιλιόμετρων την ώρα, διασχίζει τη χώρα.

Το θύμα κολυμπούσε με τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους, όταν παρασύρθηκαν από την ταχεία άνοδο της στάθμης του ποταμού, έπειτα από καταιγίδες στα ορεινά, εξήγησαν οι πυροσβέστες στην Οτ Κορς.

«Η γυναίκα ηλικίας 39 ετών και δύο παιδιά, ηλικίας 9 και 13 ετών, διασώθηκαν από τους πυροσβέστες και μεταφέρθηκαν στην οικία τους», διευκρίνισε αυτή η πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Στο Ρουαγιάν, στο δυτικό τμήμα της Γαλλίας, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από την πτώση ενός δέντρου στο όχημά τους, σύμφωνα με την περιφερειακή αρχή του Σαράντ- Μαριτίμ.

Ένας οδηγός λεωφορείου τραυματίστηκε επίσης ελαφρά μετά την πτώση ενός δέντρου, όπως και ένας πυροσβέστης που επιχειρούσε στο Ζιρόντ (νοτιοδυτικά), όπου η καταιγίδα προκάλεσε «μικρές υλικές ζημιές και τραυματισμούς», διευκρίνισε η περιφέρεια.