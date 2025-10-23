«Ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιεί αυτό το σύμβολο για να διχάσει τον ελληνικό λαό. Ο τρόπος που το έχει χειριστεί αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση έχει χάσει και τη λογική, αλλά και την ντροπή», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA, σχολιάζοντας την κυβερνητική τροπολογία για το Μνημείο του ‘Αγνωστου Στρατιώτη..

Πρόσθεσε ότι υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο προστασίας του Μνημείου, δύο νόμοι και ένα άρθρο του Συντάγματος και έστρεψε τα πυρά του κατά του κ. Μητσοτάκη . «Φέρνει, λοιπόν, μία τροπολογία χωρίς κανέναν λόγο. Πάμε τώρα και στην ντροπή. Γιατί τώρα; Γιατί μετά από την απεργία πείνας ενός γονιού, που έχασε το παιδί του στα Τέμπη; Γιατί ρίχνει αλάτι σε μία ανοικτή πληγή στην καρδιά του ελληνικού λαού;» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης και συμπλήρωσε: «Ουρά των άκρων, της τοξικότητας, του διχασμού έγινε ο ίδιος. Όταν απέτυχε να φτιάξει μία Ελλάδα ισχυρή, μια κοινωνία δίκαιη, μια ζωή χωρίς ακρίβεια, πού κατέφυγε; Να έχουμε διαφθορά, διχόνοια, ατιμωρησία. Σε όλα αυτά είναι πρωταγωνιστής».

Συνέχισε τη σφοδρή κριτική του επισημαίνοντας ότι «ο κ. Μητσοτάκης με μια συμφωνία κάτω από το τραπέζι, χρησιμοποίησε τον Βελόπουλο για να ψηφίσουν μαζί την αλλοίωση της σύνθεσης των ανεξάρτητων αρχών προκειμένου να μην πέσει φως στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Οι Σπαρτιάτες, τα “ορφανά” της Χρυσής Αυγής, ψηφίζουν με τη Νέα Δημοκρατία» και τον κατηγόρησε πώς επιχειρεί να αποπροσανατολίσει τη δημόσια συζήτηση από τις πραγματικές προτεραιότητες της κοινωνίας:

«Η λέξη “αντίσκηνο” που χρησιμοποιείται για να υποτιμηθεί ένας απεργός πείνας που έχασε το παιδί του, δεν με εκφράζει» υπογράμμισε και σημείωσε εμφατικά πώς οι παρελάσεις ανήμερα της εθνικής μας επετείου πρέπει να γίνουν με σεβασμό: «Την ώρα που στη Βουλή ο κ. Μητσοτάκης είχε έναν ακραίο, τοξικό λόγο και ο κ. Φλωρίδης διαχώριζε την αντιπολίτευση σε πατριώτες και μη, ο κ. Χρυσοχοΐδης και ο κ. Δένδιας πήραν αποστάσεις από αυτήν την τοξικότητα. ‘Αρα, αφορά πολλούς ανθρώπους που δεν θέλουμε αυτήν την τοξικότητα στην πολιτική ζωή του τόπου. ‘Αποψή μου είναι ότι πρέπει να πέσουν οι τόνοι και με σεβασμό να γίνουν οι παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου, με σεβασμό να γίνει η δίκη της τραγωδίας των Τεμπών. Πρέπει επιτέλους να ζήσουμε σε μία άλλη πολιτική κανονικότητα, σε ένα άλλο περιβάλλον. Γιατί αλλιώς η χώρα μας θα πηγαίνει από περιπέτεια σε περιπέτεια. Και ο κ. Μητσοτάκης με τη στρατηγική του αποδεικνύει ότι δεν ενώνει τον ελληνικό λαό. Τον διχάζει, τον διαιρεί για να κάνει τα πολιτικά του παιχνίδια», είπε χαρακτηριστικά .

Ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ότι στα διλήμματα των εκλογών, το ΠΑΣΟΚ προσέρχεται με το πρόγραμμά του που παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ.

«Το ΠΑΣΟΚ έχει κοστολογημένο πρόγραμμα, για τον 13ο μισθό, τις 120 δόσεις, τις αλλαγές στο κράτος και τις μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη που έχουμε ανάγκη να λειτουργεί καλύτερα. Και, αν μας τιμήσει ο ελληνικός λαός, με μία γενναία πολιτική αλλαγή μπορούμε να έχουμε καλύτερες μέρες με περισσότερη ευημερία» ανέφερε.

Ερωτηθείς για τη σεναριολογία γύρω από τις μελλοντικές επιλογές του Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε: «Ο κ. Τσίπρας οργάνωσε στο παρασκήνιο τη διάλυση του κόμματός του. Στην αρχή έφυγε η κα. Αχτσιόγλου, μετά ο κ. Κασσελάκης, τώρα έχει έρθει σε μία πολύ δύσκολη θέση ο κ. Φάμελλος. Αυτά είναι παιχνίδια παρασκηνίου. Δεν με αφορούν. Θα κάνω τον αγώνα μου, με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, με το πρόγραμμά μας, με το πολιτικό μας ήθος, με την αξιοπιστία μας, με τη σοβαρότητά μας. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρωταθλητής στη διαφθορά και την ατιμωρησία. Ο κ. Τσίπρας ήταν πρωταθλητής στην πολιτική αναξιοπιστία και στη διχόνοια του τόπου. Νομίζω ότι αυτά έχουν κριθεί. Ας πάμε σε μία άλλη μέρα, σε μία νέα σελίδα, με μια άλλη πολιτική που μπορούμε να εκφράσουμε».

Τέλος, κληθείς να τοποθετηθεί για τη συζήτηση περί ίδρυσης κόμματος από τη Μ. Καρυστιανού, ανέφερε: «Ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να κάνει τις επιλογές του. Προσωπικά είμαι εξ αρχής ιδιαίτερα προσεκτικός στον τρόπο, που συζητάμε για αυτήν την τραγωδία», είπε ο κ. Ανδρουλάκης.