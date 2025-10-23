Οι Bon Jovi επιστρέφουν δυναμικά στη σκηνή, ανακοινώνοντας τη νέα τους περιοδεία «Forever Tour» για το καλοκαίρι του 2026. Η παραγωγή φέρει την υπογραφή της Live Nation και σηματοδοτεί την πολυαναμενόμενη επιστροφή του Jon Bon Jovi μετά τη χειρουργική επέμβαση στις φωνητικές του χορδές το 2022.

Σύμφωνα με το Variety, το συγκρότημα θα ξεκινήσει με τέσσερις συναυλίες στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης τον Ιούλιο, πριν συνεχίσει σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις όπως το Εδιμβούργο, το Δουβλίνο και το Λονδίνο.

«Υπάρχει πολλή χαρά σε αυτή την ανακοίνωση – χαρά που μπορούμε να μοιραστούμε αυτές τις νύχτες μαζί με τους υπέροχους θαυμαστές μας και χαρά που το συγκρότημα μπορεί να είναι ξανά μαζί» δήλωσε ο αρχηγός του συγκροτήματος.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Είμαι αρκετά τυχερός που μπορώ να κρατάω ένα φως στο κοινό κάθε βράδυ και να στέκομαι στην αντανάκλασή τους για μια τεράστια συλλογική εμπειρία – μπορώ να στέκομαι στο ΕΜΕΙΣ των συναυλιών μας. Και έχω μιλήσει εκτενώς για την ευγνωμοσύνη μου, αλλά θα το πω ξανά, είμαι βαθιά ευγνώμων που οι θαυμαστές και η αδελφότητα αυτού του συγκροτήματος ήταν υπομονετικοί και μου έδωσαν τον χρόνο που χρειαζόμουν για να γίνω καλά και να προετοιμαστώ για την περιοδεία. Είμαι έτοιμος και ενθουσιασμένος».

Το νέο άλμπουμ

Η ανακοίνωση της περιοδείας συνοδεύτηκε από ένα βίντεο με ζωντανές εκτελέσεις που θα περιλαμβάνονται στο επερχόμενο άλμπουμ Forever (Legendary Edition), το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου.

Στο νέο δίσκο συμμετέχουν κορυφαίοι καλλιτέχνες της διεθνούς μουσικής σκηνής, ανάμεσά τους οι Bruce Springsteen, Lainey Wilson, Carin Leon, Joe Elliott και Robbie Williams.