Στη ρωσική πόλη Τιουμέν σημειώθηκε ένα απίστευτο περιστατικό που μοιάζει βγαλμένο από ταινία δράσης. Ένας άνδρας, ενώ έτρεχε πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές, σκόνταψε και βρέθηκε ξαφνικά μπροστά σε ένα τρένο που πλησίαζε με μεγάλη ταχύτητα.

Όμως, αντί για το αναπόφευκτο, συνέβη κάτι σχεδόν απίστευτο: ο άνδρας κατάφερε να ξαπλώσει ανάμεσα στις ράγες και το τρένο πέρασε κυριολεκτικά από πάνω του χωρίς να τον τραυματίσει. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο δείχνει με ανατριχιαστική λεπτομέρεια την κρίσιμη στιγμή και την απίστευτη τύχη του άνδρα.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι τέτοιου είδους περιστατικά είναι εξαιρετικά σπάνια και τονίζουν την ανάγκη προσοχής γύρω από σιδηροδρομικές γραμμές. Το βίντεο έχει ήδη γίνει viral, με χρήστες να σχολιάζουν το γεγονός ως «θαύμα» και να εκφράζουν ανακούφιση που η ιστορία είχε αίσιο τέλος.

Το περιστατικό στην Τιουμέν υπενθυμίζει με δραματικό τρόπο ότι η τύχη μπορεί να κρύβεται στα πιο απίθανα μέρη και ότι οι σιδηροδρομικές γραμμές δεν είναι χώρος για παιχνίδια.