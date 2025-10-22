Σαράντα έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν την περασμένη νύχτα στην Ουγκάντα από τη σφοδρή σύγκρουση δύο λεωφορείων, σύμφωνα με την Αστυνομία, η οποία αναθεώρησε προς τα κάτω τον αρχικό απολογισμό, που έκανε λόγο για 63 νεκρούς.

Τα τροχαία δυστυχήματα είναι συχνά σ’ αυτή τη χώρα της ανατολικής Αφρικής, όπως και στην υπόλοιπη ήπειρο. Σύμφωνα με επίσημη αναφορά της Αστυνομίας, 4.343 θανατηφόρες συγκρούσεις σημειώθηκαν το 2024 στην Ουγκάντα, στις οποίες έχασαν τη ζωή τους 5.144 άνθρωποι.

Σήμερα, τέσσερα οχήματα -δύο λεωφορεία, ένα φορτηγό και ένα αυτοκίνητο- συγκρούσθηκαν δεκαπέντε λεπτά μετά τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στην οδό Καμπάλα-Γκούλου, στο ύψος του χωριού Κιταλέμπα, στη βόρεια Ουγκάντα.

Σύμφωνα με τις πρώτες έρευνες, ο οδηγός ενός λεωφορείου, που κατευθυνόταν από την πρωτεύουσα Καμπάλα προς την Γκούλου, μια διαδρομή περίπου 650 χιλιομέτρων, προσπάθησε να προσπεράσει ένα φορτηγό.

Την ίδια στιγμή, ένα λεωφορείο, που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση επιχείρησε να προσπεράσει ένα άλλο όχημα. «Στη διάρκεια αυτών των ελιγμών προσπέρασης, τα δύο λεωφορεία συγκρούσθηκαν μετωπικά», εξήγησαν σε ανακοίνωσή τους οι δυνάμεις της τάξης.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «ο ένας από τους οδηγούς προσπάθησε να αποφύγει τη σύγκρουση, αλλά αυτό προκάλεσε μετωπική και πλαγιομετωπική σύγκρουση, προκαλώντας αλυσιδωτή αντίδραση που επέφερε την απώλεια ελέγχου άλλων οχημάτων».

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο του Κιριαντόνγκο και σε άλλα ιατρικά ιδρύματα της περιοχής, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, στην οποία δεν αναφέρεται ο αριθμός των τραυματιών, ούτε η σοβαρότητα των τραυμάτων τους.

Η Αστυνομία είχε κάνει λόγο αρχικά για 63 νεκρούς και πολλούς τραυματίες, πριν αναθεωρήσει τον απολογισμό της στους 46 νεκρούς, με βάση τις πληροφορίες από το νοσοκομείο.

«Τη στιγμή του δυστυχήματος, θύματα βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και ορισμένα μπορεί να συμπεριλήφθηκαν από λάθος στον αρχικο απολογισμό», εξήγησε μέσω του X.

Ο Γιοουέρι Μουσεβένι, ο οποίος κυβερνά τη χώρα με σιδηρά πυγμή εδώ και σχεδόν 40 χρόνια, κάλεσε μέσω του X «όλους όσους χρησιμοποιούν τους δρόμους να δείχνουν τη μεγαλύτερη προσοχή, ώστε να αποφεύγονται τέτοιες τραγωδίες».

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα τροχαία δυστυχήματα έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια στην Ουγκάντα, κατά 6% από το 2023 ως το 2024.