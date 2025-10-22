Οι φόβοι για τον Τίνο Καντεβέρε δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν και ο επιθετικός από τη Ζιμπάμπουε θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου!

Ο Άρης είδε στη σημερινή (22/10) προπόνηση τον 29χρονο άσο να τραυματίζεται και να αποχωρεί και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

«Δυστυχώς τα νέα δεν είναι καλά για τον Τίνο Καντεβέρε. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μαγνητικής, ο 29χρονος διεθνής επιθετικός από τη Ζιμπάμπουε, που τραυματίστηκε στη διάρκεια της σημερινής προπόνησης, υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο και άμεσα θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση».