Από βασικός… ξανά τραυματίας ο Τίνο Καντεβέρε, ο ποίος στάθηκε αρκετά άτυχος στην προπόνηση του Άρη σήμερα το πρωί.

Ο 29χρονος επιθετικός γύρισε το γόνατό του σε ανύποπτη στιγμή και αποχώρησε τραυματίας, με την αρχική εικόνα να κάνει λόγο για κάκωση αλλά υπάρχουν φόβοι και για μηνίσκο! Κάτι που αν επιβεβαιωθεί από τη μαγνητική, σημαίνει ότι μπορεί να μείνει και έναν μήνα εκτός (!), μόλις λίγες μέρες μετά την παρουσία του ως βασικός στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και σε μία περίοδο που φαινόταν να μπαίνει στα βασικά πλάνα του Μανόλο Χιμένεθ.

Από εκεί και πέρα ο Φαμπιάνο ακολούθησε θεραπεία και δεν υπολογίζεται για το παιχνίδι κόντρα στον Λεβαδειακό. Θεραπεία έκαναν επίσης οι Φρίντεκ-Μεντίλ ενώ ατομικό ακολούθησε και ο Ντούντου.

Η ευχάριστη πλευρά της σημερινής προπόνησης έχει να κάνει με τον Ούρος Ράτσιτς. Ο Σέρβος μέσος προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς και έτσι είναι διαθέσιμος για το ματς κόντρα στους Βοιωτούς.