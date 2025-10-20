Ο Μιχάλης Βοριαζίδης υποβλήθηκε σήμερα σε επέμβαση, μετά την διάγνωσή του με εξεργασία στα γεννητικά όργανα.

Ο 21χρονος χαφ θα παραμείνει στο νοσοκομείο και πλέον αναμένονται τα αποτελέσματα των λοιπών εξετάσεων, ώστε να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα και να ξεκαθαρίσει το διάστημα της απουσίας του από τα γήπεδα.

Την ίδια στιγμή οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές του Άρη ακολούθησαν πρόγραμμα αποφόρτισης μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Αύριο (21/10) η ομάδα έχει ρεπό και την Τετάρτη (22/10) θα ξεκινήσει η προετοιμασία για την εκτός έδρας αναμέτρηση της 8ης αγωνιστικής κόντρα στον Λεβαδειακό.