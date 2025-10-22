Η Γαλατασαράι επιβεβαίωσε την κυριαρχία της, επικρατώντας με 3-1 της Μπόντο Γκλιμτ στην Κωνσταντινούπολη, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι Τούρκοι μπήκαν ιδανικά στο παιχνίδι και προηγήθηκαν μόλις στο 3’, όταν ο Λεμινά έβγαλε υπέροχη κάθετη πάσα στον Όσιμεν και ο Νιγηριανός φορ με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 1-0. Η πίεση της «Γαλατά» συνεχίστηκε και στο 25’ ο Όσιμεν εκμεταλλεύτηκε λάθος της νορβηγικής άμυνας, σκόραρε ξανά και διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του.

Η Μπόντο Γκλιμτ προσπάθησε να αντιδράσει, όμως στάθηκε άτυχη: ο Φετ στο 39’ πλάσαρε ελάχιστα άουτ, ενώ στο 43’ σημάδεψε το δοκάρι του Τσακίρ, στη μεγαλύτερη ευκαιρία της στο πρώτο μέρος.

Στην επανάληψη, η Γαλατασαράι μπήκε αποφασισμένη να “κλειδώσει” το αποτέλεσμα, κάτι που έκανε στο 60’, όταν ο Ακγκούν βρέθηκε αμαρκάριστος μέσα στην περιοχή και με άνεση έκανε το 3-0. Οι γηπεδούχοι είχαν κι άλλες ευκαιρίες, με τον Όσιμεν να απειλεί ξανά, αλλά τον Χάικιν να αποκρούει εντυπωσιακά.

Παρά το βαρύ σκορ, οι Νορβηγοί δεν τα παράτησαν και στο 76’ μείωσαν σε 3-1, όταν ο Μπιόρκαν έκανε σέντρα από αριστερά και ο Χέλμερσεν με κεφαλιά νίκησε τον Τσακίρ.

Η Γαλατά κράτησε άνετα το προβάδισμα μέχρι το φινάλε και πήρε μια εμφατική νίκη, δείχνοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και με βλέμμα στην κορυφή του ομίλου.

Victor Osimhen what a player.pic.twitter.com/UloKWCxr1L — (fan) Frank 🧠🇵🇹 (@AmorimEra_) October 22, 2025

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Καραμπάγκ: 3-1

Η Αθλέτικ Μπιλμπάο μπήκε με την πλάτη στον τοίχο στη League Phase του Champions League, έχοντας ξεκινήσει με δύο ήττες. Έτσι, η εντός έδρας αναμέτρηση με την Καραμπάγκ είχε χαρακτήρα… τελικού. Από την άλλη πλευρά, οι Αζέροι ταξίδεψαν στη χώρα των Βάσκων με ψυχολογία στα ύψη, προερχόμενοι από δύο διαδοχικές νίκες στη διοργάνωση.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο για την ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε, καθώς μόλις στα πρώτα δευτερόλεπτα δέχθηκε γκολ από τον Λεάντρο Αντράντε, ύστερα από αμυντικό λάθος. Παρ’ όλα αυτά, οι Βάσκοι δεν πτοήθηκαν και βρήκαν την απάντηση πριν το φινάλε του πρώτου μέρους.

Στο 40’, ο Ζαουρεγκιράρ έβγαλε υπέροχη πάσα στην πλάτη της άμυνας, ο Γκουρουθέτα βγήκε τετ-α-τετ με τον Κοτσάλσκι και με ψύχραιμο πλασέ ισοφάρισε σε 1-1, δίνοντας νέα πνοή στους γηπεδούχους.

Το δεύτερο ημίχρονο είχε ρυθμό και φάσεις και για τις δύο ομάδες, όμως στο 70’ ο Ναβάρο, με φοβερό σουτ εκτός περιοχής, πέτυχε ένα υπέροχο γκολ και ανέτρεψε πλήρως την κατάσταση. Η Καραμπάγκ έχασε τεράστια ευκαιρία για ισοφάριση στο 84’, αλλά στο 88’, ο Γκουρουθέτα «καθάρισε» το ματς με δεύτερο προσωπικό τέρμα, γράφοντας το τελικό 3-1.

Η Μπιλμπάο πέτυχε έτσι την πρώτη της νίκη στη φάση των ομίλων, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στη μάχη της πρόκρισης.