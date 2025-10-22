Η φετινή μεγάλη στρατιωτική παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου αναμένεται να έχει εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα απ’ αυτόν που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, καθώς το υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχωρά σε σημαντικές αλλαγές στη δομή και το περιεχόμενο, σε πλήρη συντονισμό με το πνεύμα της «Ατζέντας 2030» και τις μεταρρυθμίσεις που αυτή ενσωματώνει.

Καταρχάς για πρώτη φορά, ο κεντρικός σχεδιασμός και ο έλεγχος της παρέλασης περνά απευθείας στο Υπουργείο Άμυνας, σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία, γεγονός που αποτυπώνει τη νέα στρατηγική προσέγγιση στην παρουσίαση της ισχύος και της τεχνολογικής εξέλιξης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Στο επίκεντρο των φετινών εορτασμών θα βρίσκεται το ειδικό τμήμα καινοτομίας, ένα ιδιαίτερο στοιχείο που θα κάνει την παρθενική του εμφάνιση σε τέτοιου είδους τελετή. Πρόκειται για έναν σχηματισμό που θα παρελάσει ανάμεσα στα παραδοσιακά μηχανοκίνητα και πεζοπόρα τμήματα και θα περιλαμβάνει ό,τι πιο νέο διαθέτει ή πρόκειται να αποκτήσει η χώρα στον τομέα των οπλικών συστημάτων, της τεχνολογίας, των υλικών και των μη επανδρωμένων μέσων.

Οι θεατές τόσο επί τόπου στην παραλιακή λεωφόρο Νίκης της συμπρωτεύουσας όσο και από τους τηλεοπτικούς δέκτες, θα έχουν την ευκαιρία να δουν συστήματα που σηματοδοτούν τη μετάβαση της Ελλάδας στη νέα ψηφιακή και επιχειρησιακή εποχή.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζονται για πρώτη φορά δημόσια κατευθυνόμενα βλήματα όπως τα Spike NLOS του Στρατού Ξηράς, τα οποία θα παρελάσουν τοποθετημένα στους φορείς τους, τα ειδικά οχήματα Sandcat. Πλάι σε αυτά, θα εμφανιστούν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Orbiter, τα οποία συνεργάζονται επιχειρησιακά με το συγκεκριμένο σύστημα, προσφέροντας εικόνα και δεδομένα στοχοποίησης σε πραγματικό χρόνο.

Παράλληλα, το κοινό θα δει για πρώτη φορά μακέτες των νέων ισραηλινών πυραύλων Rampage που προορίζονται για τα ελληνικά μαχητικά F-16, καθώς και τις συλλογές SPICE, οι οποίες επιτρέπουν τη μετατροπή συμβατικών βομβών γενικής χρήσης σε όπλα υψηλής ακρίβειας. Επιπλέον, θα παρουσιαστεί όλη η γκάμα του οπλισμού της Πολεμικής Αεροπορίας, με πυραύλους όπως Meteor, Scalp, AGM-88 HARM και άλλα προηγμένα συστήματα που ενισχύουν τις αποτρεπτικές δυνατότητες της χώρας.

Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί και στην παρουσίαση των μη επανδρωμένων αεροχημάτων. Για πρώτη φορά, πέρα από τα επανδρωμένα αεροσκάφη και ελικόπτερα των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, στην παρέλαση θα συμμετάσχουν και UAV διαφόρων τύπων.

Μέσα σε αυτά ξεχωρίζουν τα ελικόπτερα Camcopter S-100, τα οποία προορίζονται για τις νέες φρεγάτες FDI του Πολεμικού Ναυτικού, παρά το γεγονός ότι η σχετική σύμβαση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Επίσης, θα εμφανιστούν τα UAV Altus A900, τα drones ειδικών επιχειρήσεων, μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας, αλλά και το υποβρύχιο σκούτερ που χρησιμοποιούν οι ειδικές δυνάμεις.

Στον ουρανό της Θεσσαλονίκης θα βρεθεί το νέο σύστημα V-BAT του Στρατού Ξηράς, ένα προηγμένο μη επανδρωμένο αερόχημα με δυνατότητες κάθετης απογείωσης και προσγείωσης. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν τα Heron της Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία ισχυροποιούν το ελληνικό οπλοστάσιο, παρέχοντας επιτήρηση και συλλογή πληροφοριών.

Για πρώτη φορά, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά τα UAVs «Αρχύτας», όνομα το οποίο δόθηκε από τα στελέχη της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, καθώς και το αντίστοιχο μοντέλο της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ). Εξίσου σημαντική είναι και η πρώτη δημόσια παρουσίαση δύο συστημάτων αντιμετώπισης drones, των «Κένταυρος» και «Υπερίων», τα οποία θα παρουσιαστούν πάνω σε ειδικά διαμορφωμένα οχήματα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αντι-drone άμυνας στη σύγχρονη μάχη.

Στις εκπλήξεις της παρέλασης θα περιλαμβάνονται όμως και τα τροποποιημένα θωρακισμένα οχήματα Μ-1117, τα οποία πλέον φέρουν πρόσθετους αισθητήρες και δυνατότητες συνεργασίας με drones. Παράλληλα θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά και η νέα στολή μάχιμου προσωπικού, αντικατοπτρίζοντας τόσο την επιχειρησιακή αναβάθμιση όσο και τη μέριμνα για τον σύγχρονο στρατιώτη.

Οι αλλαγές δεν περιορίζονται μόνο στα μέσα αλλά εκτείνονται και στον τρόπο κάλυψης του γεγονότος, καθώς η τηλεοπτική μετάδοση θα έχει διαφορετική αισθητική και ροή σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, δίνοντας έμφαση στη νέα ταυτότητα της παρέλασης