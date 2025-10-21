Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να άσκησε πιέσεις στον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ώστε η Ουκρανία να παραχωρήσει στη Ρωσία την περιοχή του Ντονμπάς, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή, σύμφωνα με κορυφαίο ουκρανό αξιωματούχο που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ο αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία του, ανέφερε ότι ο αμερικανός πρόεδρος προέτρεψε τον Ζελένσκι να αποσύρει τα ουκρανικά στρατεύματα από τα τμήματα του Ντονμπάς που δεν έχουν καταληφθεί από τις ρωσικές δυνάμεις, αποδεχόμενος ουσιαστικά τις αξιώσεις της Μόσχας.

Η συνάντηση στον Λευκό Οίκο χαρακτηρίστηκε «τεταμένη και δύσκολη», σύμφωνα με την ίδια πηγή, ενώ η ουκρανική πλευρά αποκόμισε την εντύπωση ότι υπήρξε «μεταστροφή» της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στη Ρωσία.