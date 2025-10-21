Μέρος του Λευκού Οίκου κατεδαφίστηκε τη Δευτέρα, προκειμένου να ανεγερθεί η μελλοντική αίθουσα χοροεσπερίδων που επιθυμεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για μία από τις εκτενέστερες ανακαινίσεις του ιστορικού κτιρίου εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Είμαι ευτυχής που ανακοινώνω ότι άρχισαν οι εργασίες στον Λευκό Οίκο για την οικοδόμηση της νέας, μεγάλης και όμορφης αίθουσας χορού», δήλωσε ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος μέσω της πλατφόρμας Truth Social.

Η νέα αίθουσα, με εκτιμώμενο κόστος 250 εκατομμυρίων δολαρίων, θα έχει επιφάνεια άνω των 8.000 τετραγωνικών μέτρων και θα μπορεί να φιλοξενεί έως 1.000 καλεσμένους. Όπως διευκρίνισε ο ίδιος, θα χρησιμοποιείται για επίσημα δείπνα προς τιμήν ξένων ηγετών, εορταστικές εκδηλώσεις και άλλα σημαντικά γεγονότα.

Το επιβλητικό λευκό τμήμα του κτιρίου με τα ψηλά παράθυρα θα ανεγερθεί στη θέση της East Wing, όπου παραδοσιακά στεγαζόταν το γραφείο της εκάστοτε πρώτης κυρίας. Σύμφωνα με τα σχέδια, η πτέρυγα αυτή θα εκσυγχρονιστεί πλήρως και θα είναι «πιο όμορφη παρά ποτέ» μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, όπως διαβεβαίωσε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος ανέφερε ότι η χρηματοδότηση του έργου θα προέλθει από ιδιωτικά κεφάλαια, ανήκοντα σε «γενναιόδωρους πατριώτες, σπουδαίες αμερικανικές εταιρείες και τον ειλικρινώς δικό σας», χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει το ύψος της προσωπικής του συνεισφοράς.

Η στήριξη των μεγάλων επιχειρήσεων

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ παρέθεσε δείπνο για να ευχαριστήσει δισεκατομμυριούχους και μεγάλες εταιρείες που συνέβαλαν οικονομικά στην πρωτοβουλία του. Μεταξύ των καλεσμένων βρίσκονταν εκπρόσωποι κορυφαίων τεχνολογικών ομίλων όπως η Amazon, η Apple, η Meta, η Google, η Microsoft και η Palantir, καθώς και ο κολοσσός της αμυντικής βιομηχανίας Lockheed Martin.

Η αισθητική «υπογραφή» Τραμπ

Από την επιστροφή του στην εξουσία, το πολυτελές οίκημά του στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα φαίνεται να αποτελεί πρότυπο για τις αλλαγές στον Λευκό Οίκο. Το Οβάλ Γραφείο, για παράδειγμα, έχει διακοσμηθεί με χρυσά πλουμίδια και δύο μεγάλες αμερικανικές σημαίες, αντικατοπτρίζοντας τη χαρακτηριστική αισθητική του προέδρου.

Ο Λευκός Οίκος αποτελεί την επίσημη κατοικία και τον τόπο εργασίας των προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών από το 1800. Ο πρώτος που εγκαταστάθηκε εκεί ήταν ο Τζον Άνταμς, ο δεύτερος πρόεδρος της χώρας.