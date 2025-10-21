Ο Δημήτρης Πιατάς μίλησε στο «Buongiorno» και εξέφρασε την συγκίνησή του για το πρώτο βραβείο της ζωής του, για την αποχή απο την τηλεόραση και για τα εγγόνια του.

Ο ηθοποιός μίλησε για την βράβευσή του.

«Ήταν για μένα μία ευχάριστη έκπληξη και συγκινήθηκα και ιδιαίτερα. Προέρχεται από μια δουλειά που είχα κάνει το καλοκαίρι. Η Μαρία Πρωτόπαππα με επέλεξε να δουλέψει μια τραγωδία του Ευριπίδη. Δεν το περίμενα το βραβείο.

Στα 50 χρόνια καριέρας, δεν έχω πάρει ποτέ βραβείο. Λατρεύω το θέατρο, είμαι υπηρέτης του θεάτρου, τα υπόλοιπα τα θεωρώ πάρεργο. Το θέατρο είναι η πεμπτουσία της ζωής μου. Δεν έχω τηλεοπτικές προτάσεις και δεν με πειράζει», είπε αρχικά.

Για τα εγγόνια του: «Έχω 2 εγγόνια. Με έχει δει η εγγονή μου στο θέατρο».