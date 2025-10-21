Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) εμφανίστηκε το πρωί ο αστυνομικός που κατηγορείται ότι επιτέθηκε και χτύπησε την πρώην σύντροφό του, η οποία επίσης υπηρετεί στην Ελληνική Αστυνομία.

Το αυτόφωρο έχει πλέον παρέλθει, ωστόσο σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία και αναμένεται να αντιμετωπίσει και πειθαρχικές κυρώσεις. Ο αστυνομικός φέρεται να βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια την περίοδο αυτή.

Η υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας μετά τη δημοσίευση βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τη νεαρή αστυνομικό, η οποία στο παρελθόν είχε απασχολήσει τα ΜΜΕ για τον τρόπο ζωής της και είχε ελεγχθεί υπηρεσιακά από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.

Στο συγκεκριμένο βίντεο, η αστυνομικός προχωρά σε βαριές καταγγελίες εναντίον του πρώην συντρόφου της, υποστηρίζοντας ότι τη χτύπησε άγρια μέσα σε νυχτερινό κέντρο, μπροστά στα μάτια δεκάδων πελατών. Όπως η ίδια αναφέρει, εκείνη τη στιγμή ενεργοποίησε το panic button που της είχε χορηγηθεί μετά από παλαιότερο περιστατικό βίας το 2023.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος του αστυνομικού έχει ασκηθεί ποινική και πειθαρχική δίωξη, ωστόσο δεν συνελήφθη εντός του αυτοφώρου. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας του Α.Τ. Αλίμου, το οποίο φέρεται να είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον κατηγορούμενο αστυνομικό, εκείνος όμως φέρεται να δήλωσε πως δεν προτίθεται να παραδοθεί εκείνη τη στιγμή.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η γυναίκα είχε κατά το παρελθόν υποβάλει μηνύσεις εναντίον του ίδιου προσώπου για απειλές και βιαιοπραγίες.