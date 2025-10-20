Το γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γυναίκα αστυνομικός καταγγέλλοντας τον πρώην σύντροφό της – επίσης αστυνομικός εν ενεργεία – για άγριο ξυλοδαρμό, συστηματική κακοποίηση και revenge porn.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η 26χρονη, ο πρώην σύντροφός της την ξυλοκόπησε άγρια μέσα σε νυχτερινό κατάστημα μπροστά στα μάτια όλων των πελατών. Μάλιστα παρουσιάζει και σχετικό βίντεο που φέρεται να δείχνει το συγκεκριμένο επεισόδιο.

Ο ξυλοδαρμός

Η ίδια όπως λέει έχει κάνει όλες τις προβλεπόμενες ενέργειας στις αρμόδιες υπηρεσίες. Πληροφορίες αναφέρουν το επεισόδιο σημειώθηκε πριν λίγες ημέρες, πιθανότατα το βράδυ του Σαββάτου.

Όπως λέει η 26χρονη στο παρελθόν έχει κάνει μήνυση κατά του συγκεκριμένου άνδρα για εκφοβισμό και revenge porn χωρίς ωστόσο να έχει γίνει κάτι, και ο ίδιος συνεχίζει να την απειλεί μέχρι και το τελευταίο επεισόδιο του ξυλοδαρμού.

Αναζητείται ο αστυνομικός

Ο συγκεκριμένος αστυνομικός βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια και δεν εντοπίστηκε στο σπίτι του όταν αναζητήθηκε. Πληροφορίες αναφέρουν ότι σε βάρος του έχουν κινηθεί οι ποινικές και πειθαρχικές διαδικασία που προβλέπονται.

Η «ροζ» καταγγελία εις βάρος της

Η 26χρονη είχε απασχολήσει την επικαιρότητα στα τέλη του περασμένου Απριλίου όταν είχε γίνει έρευνα σε βάρος της μετά από ανώνυμη καταγγελία ότι λάμβανε αναρρωτικές άδειες και συμμετείχε σε «ροζ» πάρτι στο Ντουμπάι. Και τότε είχε καταγγείλει ότι πιθανότατα πίσω από αυτές τις καταγγελίες βρίσκεται ο πρώην σύντροφός της.