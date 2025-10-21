Στις 10:30 το πρωί παραδόθηκε στις αρχές ο νεαρός, που τα ξημερώματα της Κυριακής, μαχαίρωσε θανάσιμα έναν 37χρονο Βούλγαρο έξω από νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για έναν Έλληνα 24 ετών, γνωστό στις αρχές, ο οποίος εργαζόταν ως «προστασία» στην περιοχή.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι περίπου δύο εβδομάδες πριν από το φονικό, ο δράστης είχε ξυλοκοπηθεί από τον 37χρονο και άλλους. Το επεισόδιο αυτό φέρεται ότι ήταν το κίνητρο για την αιματηρή επίθεση εκδίκησης.

Οι αρχές τον εντόπισαν μετά από συντονισμένες έρευνες, με την σύλληψή του να θεωρείται θέμα χρόνου από την πρώτη στιγμή.

Πώς συνέβη η δολοφονία

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος, βουλγαρικής καταγωγής, βγήκε για λίγο έξω από το κλαμπ, στο οποίο βρισκόταν, προκειμένου να μιλήσει με έναν άνδρα. Λίγα λεπτά αργότερα σωριάστηκε αιμόφυρτος στο πεζοδρόμιο, έχοντας δεχθεί μαχαιριά στην κοιλιά.

Το χτύπημα αποδείχθηκε μοιραίο. Παρά την άμεση διακομιδή του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.